На Нарочи появится настоящий сафари-парк

Новости Беларуси. В Минской области возрождают популяцию благородных оленей. Почти 2 года назад в Национальный парк «Нарочанский» завезли 45 взрослых особей. Животным пришлись по вкусу местные природные условия, и в этом году фауна парка пополнилась молодняком. За зиму оленята окрепли и уже самостоятельно выходят к кормушке.

Несмотря на то, что к работникам вольера олени уже привыкли, гостей парка они встречают пока настороженно. Но в скором времени увидеть воочию благородных животных сможет каждый желающий - в Нарочанском крае начнет работать сафари-парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.