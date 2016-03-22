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На Нарочи появится настоящий сафари-парк

22 марта 2016 14:04
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Новости Беларуси. В Минской области возрождают популяцию благородных оленей. Почти 2 года назад в Национальный парк «Нарочанский» завезли 45 взрослых особей. Животным пришлись по вкусу местные природные условия, и в этом году фауна парка пополнилась молодняком. За зиму оленята окрепли и уже самостоятельно выходят к кормушке.

Несмотря на то, что к работникам вольера олени уже привыкли, гостей парка они встречают пока настороженно. Но в скором времени увидеть воочию благородных животных сможет каждый желающий - в Нарочанском крае начнет работать сафари-парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Дикие животные

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