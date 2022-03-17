Артефакты эпохи Сапег и современные решения. Как сейчас выглядит Гольшанский замок?

Новости Беларуси. «Беларусь – страна замков» – так туристы уже давно говорят о нашей стране. Сегодня эти памятники старины обретают новое дыхание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2022 году на возрождение замков в рамках государственной программы по сохранению историко-культурного наследия направлено более 12 миллионов рублей. Средства в том числе из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Один из объектов – Гольшанский замок. После зимы там запланировано немало работ по Северо-восточному корпусу. Как расцветает каменный цветок – репортаж Галины Буро.

Елена Малышко, экскурсовод Гольшанского замка:

Кафля пакрыта рознакаляровай палівай. У цэнтры кожнай знаходзіўся герб Сапегаў, ліс.

Гольшанский кафель – визитка замка, как и уникальная кладка пола, так называемая крестик-звездочка. Обнаружить артефакты удалось во время строительных работ.

А некоторые находки получают вторую жизнь. Например, кирпич ручной работы – пальчатка. Из него в конце XVI – начале XVII веков возводили Гольшанский замок, резиденцию богатейшего шляхетского рода Сапег.

Сергей Жилик, методист Ошмянского районного центра культуры:

Здесь используется оригинальный кирпич-пальчатка в основной массе работ по восстановлению. В отдельных элементах используется современный кирпич.

Изысканная архитектура сквозь время и войны дошла до нас лишь в виде руин. Сокровище белорусской нации надо было спасать. 7 лет назад, после научных исследований, приступили к восстановительным работам. Финансирование из фонда Президента по поддержке культуры и искусства, государственной программы и местного бюджета, и над землей возвысилась Северная башня. В ней четыре музейных комнаты.

Галина Буро, корреспондент:

Поскольку переходы с этажа на этаж в замке не сохранились, сделали современную металлическую лестницу для туристов. Это особый прием в консервации. Лестница не претендует на историчность, а лишь дает возможность полюбоваться руинами с высоты.

Выполнены работы по консервации и укреплению стены северо-восточного корпуса – в нем был парадный зал с колоннами и арочными сводами. Интересен своими инженерными решениями, необычной штукатуркой и аутентичными дымоходами. А на полу внутреннего дворика замка появилось покрытие с гранитными плитами.

Сергей Жилик:

Были посажены уникальные пирамидальные сосны. В этом году мы продолжим идею озеленения замковой территории. В ближайшее время ожидают проектную документацию по консервации и музеефикации северо-восточного корпуса – здесь планируют самые масштабные ремонтно-реставрационные работы. А пока каменный цветок – так называют Гольшанский замок – расцветает, растет и его туристическая привлекательность: 12 тысяч человек меньше чем за год.

Константин Ярош, заместитель директора Ошмянского районного центра культуры:

В этом году мы планируем провести театрализованно-обрядовый праздник Купалья, а также молодежный open-air. Традиционный бренд нашего района – фестиваль средневековой культуры «Гольшанский замок». В этом году он пройдет 21 мая.