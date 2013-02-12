Новости Беларуси. Реализация госпрограммы «Замки Беларуси» станет приоритетом для Министерства культуры в 2013 году. Так, планируется выполнить реставрационные работы в Будславском костеле. Будет разработана концепция программы сохранения историко-культурного наследия в Мстиславской и Новогрудской рекреационных зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в 2012 году работы велись на 19 объектах. Особое внимание в ведомстве будет уделено госпрограмме «Культура Беларуси».

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Праграма адраджэння і рэстаўрацыі тэатраў, якая была прянята трохі раней, як раз у гэтым годзе павінна быць поўнасцю завершана. Ужо часткова сдан тэатр Янкі Купалы, у Гародні адкрыўся лялечны тэатр, зараз на падыходзе ўсе астатнія тэатры, у тым ліку ў Мінску.

У мінулым годзе Праграма Слуцкіх паясоў была прынята, распрацавана яе канцэпцыя, на выснове гэтай канцэпцыі прынята праграма. І зараз ужо наступае такі перыяд, калі яе трэба праводзіць, рэалізоўваць у жыццё. У 2013 годзе будуць выкананы шэраг пунктаў гэтай праграмы.