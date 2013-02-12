Прямой эфир

Реализация госпрограммы «Замки Беларуси» станет приоритетом для Министерства культуры в 2013 году

12 февраля 2013 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Реализация госпрограммы «Замки Беларуси» станет приоритетом для Министерства культуры в 2013 году. Так, планируется выполнить реставрационные работы в Будславском костеле. Будет разработана концепция программы сохранения историко-культурного наследия в Мстиславской и Новогрудской рекреационных зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же в 2012 году работы велись на 19 объектах. Особое внимание в ведомстве будет уделено госпрограмме «Культура Беларуси».

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Праграма адраджэння і рэстаўрацыі тэатраў, якая была прянята трохі раней, як раз у гэтым годзе павінна быць поўнасцю завершана. Ужо часткова сдан тэатр Янкі Купалы, у Гародні адкрыўся лялечны тэатр, зараз на падыходзе ўсе астатнія тэатры, у тым ліку ў Мінску.
У мінулым годзе Праграма Слуцкіх паясоў была прынята, распрацавана яе канцэпцыя, на выснове гэтай канцэпцыі прынята праграма. І зараз ужо наступае такі перыяд, калі яе трэба праводзіць, рэалізоўваць у жыццё. У 2013 годзе будуць выкананы шэраг пунктаў гэтай праграмы.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске состоится форум пластических и танцевальных театров Беларуси «ПлаSтформа-2013»
12 февраля 2013 08:59

В Минске состоится форум пластических и танцевальных театров Беларуси «ПлаSтформа-2013»

В Гомеле откроется выставка «Художники Парижской школы из Беларуси»
12 февраля 2013 08:53

В Гомеле откроется выставка «Художники Парижской школы из Беларуси»

Прихожанин обнаружил в костеле уникальную икону кисти Яна Дамеля
11 февраля 2013 19:14

Прихожанин обнаружил в костеле уникальную икону кисти Яна Дамеля