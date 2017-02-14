Ирина Билык: познакомилась с Сашей Солодухой на первом «Славянском базаре», он меня поддерживал

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ирина Билык:

Ну, я, вообще, необычный человек, я так думаю. Потому что у меня многое есть в жизни, я заработала и на дом, и на квартиру, и на несколько машин в своей жизни. И, самое главное, не это. Самое главное – это человеческие отношения. Особенно между коллегами. Особенно между коллегами из разных стран.

Знаете, вот пишут, допустим, что «Славянский базар» – это, как бы, из прошлого вот такой привет, уже фестиваль для ветеранов.

Я приехала вот два года назад снова в Витебск. Хотя, я участвовала в первом фестивале, я познакомилась там с Сашей Солодухой, он был конкурсантом. Мы с ним ещё отвоёвывали своё мнение вместе, вот почему-то я и он. Я помню, что он меня поддерживал. Я там чего-то протестовала, ну, по молодости, по детству.

И мне очень понравилась атмосфера Витебска, потому что такой атмосферы нет уже нигде.

Потому что там все друг другу рады. Очень встречают приветливо и украинцев, и россиян, и из Молдовы были члены жюри. Мы все обменивались телефонами. Из Казахстана. И я подумала, что жалко, что это время осталось только в Витебске, что оно, в общем-то, проходит и люди стараются отмежеваться, всё-таки, как-то построить эти границы. Но мне кажется, вот самое светлое чувство у артистов, когда они могут дарить своё искусство разным народам, на разных языках. И поэтому, когда Саша Солодуха, спустя 25 лет позвонил мне и сказал, что: «Ир, я бы очень достойно представил эту песню, разреши мне». Я даже не задумывалась.