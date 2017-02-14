«Был мистический момент»: Ирина Билык написала стихи в стиле Окуджавы под телепрограмму его памяти

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я точно знаю, что Вы с детства начали писать стихи, причём сразу с мелодией – Вам это было проще. И вот эта песня «Снег»: «Почему там жесток снег», – эти строчки пришли к Вам в голову на пляже.

Ирина Билык:

У меня очень много песен, наверное, больше ста – и на украинском, и на русском языках.

Мне очень жалко, что в СНГ знают только одну песню.

Я мечтаю, конечно, чтобы было время проехаться и в Беларусь приехать с сольными концертами, потому что большая часть концерта – это мои песни: и слова, и музыка. И я не знаю, как рождаются песни, но, мне кажется, это свыше. Потому что нормальный человек не может взять бумажку и сразу написать без остановки, под диктовку чью-то этот текст. У меня даже был один очень интересный момент, мистический, и я не понимаю, что это было. Я смотрела передачу памяти Булата Шалвовича Окуджавы и я понимаю, что ко мне идёт какой-то текст, что-то вот в его стиле. Я думаю: «Боже, надо записать быстро, в стиле Булата Окуджавы».

Вы знаете, когда я закончила писать, закончилась эта передача – вот мне даже показалось, что чуть ли не он сам мне надиктовал.

Могу даже прочесть эти стихи: «Разреши мне его любить, разреши мне его целовать, разреши до утра с ним быть и о завтрашнем дне не знать. Разреши мне по речке плыть, разреши мне читать стихи, разреши обо всём забыть и считать на воде круги. Разреши мне подняться в рай, разреши не спуститься в ад. Я люблю его, так и знай, как и день, как и жизнь назад».