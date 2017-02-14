Этот ребёнок – от Бога: Ирина Билык о сыне и суррогатном материнстве

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас сейчас очень приятный период в отношениях с мужем, но вот, когда родился Ваш ребёнок, в декабре, по-моему, 2015 года.

Ирина Билык:

Да.

В прессе была информация, что он появился на свет, благодаря суррогатной матери. Вы знаете, вот в преддверии рождественских праздников я записывал интервью и с главой католической церкви Беларуси, и с главой православной церкви Беларуси. И я спрашивал у них: «Если бы у вас была возможность повлиять на законы, что бы вы запретили? Или какой бы закон издали?» И вот, как раз-таки, это было то, о чём они говорили. То есть, они говорили, что церковь категорически против этого, и ещё несколько моментов – то, что является промыслом Божьим. Вот Вы думаете об этом? Вас это волнует? Отношение церкви к тому, как появился на свет Ваш ребёнок.

Ирина Билык:

Ну, он появился только лишь потому так, потому что врачи где-то были виноваты в том, что я уже, скажем, по здоровью не смогла выносить. И я столько об этом мечтала. И вот после операции, мне сделали операцию, мне сказали, что: «Вы сами не сможете выносить. Только вот так, если хотите». Но мы настолько хотели ребёнка, что…

Во-первых, Бог мне послал Аслана.

Мой муж – известный человек. Это Аслан Ахмадов – известный фотохудожник, режиссёр. И мы бы, наверное, не смогли бы отказаться от идеи иметь совместного ребёнка. И я слышала голос, который мне говорил, что я должна найти Аслана. Я его не знала, я его видела только один раз мельком по телевизору. Но мне голос, вот я думаю, что это был Бог, он мне сказал: «Он тебе нужен».

Была одна фраза: «Ты должна его найти».

Я через пять минут набрала своих друзей в Москве, они мне дали его телефон и я приехала уже через неделю к Аслану говорить о совместной работе: о клипах, о съёмках.

Ирина, но мой вопрос был не об этом.

Ирина Билык:

Правильно. А я отвечаю, потому что тот голос, который мне сказал найти человека в этом мире – я его не знала, я даже не понимала, кто он, в Украине, в принципе, не было известно о трио «Фреш Арт». Но теперь, когда у нас родился Табриз, я понимаю, что Бог мне сказал: «Найди его, чтобы вот был новый человек на Земле». Бог есть и он очень много хорошим людям, я думаю, что это мы, и делает, и помогает, и советует. Я его голос слышала несколько раз, поэтому я знаю, что этот ребёнок – от Бога.