Всё, что я пою – это в жизни было, сейчас я счастлива: Ирина Билык отвечает на «Простые вопросы»

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Добрый вечер! Я знаю, что Вы – лауреат одной из премий, которая звучит так: «Лучшая артистка двадцатилетия Украины». Более того, я знаю, что Вы входите в Книгу рекордов Гиннесса Украины, как артистка, которая дала наибольшее количество сольных концертов. Ирина Билык, народная артистка Украины:

За месяц. Но самое важное и удивительное то, что Вы – не просто певица, Вы – автор песен. Удивительных песен не только для себя, достаточно искренних и исповедальных… Ирина Билык:

Спасибо.

Но и для других артистов. Чего стоит только «Снег» Филиппа Киркорова.

«Мы будем вместе» в нашей стране знают в исполнении Александра Солодухи, который уже покорил перед Новым годом, наверное, все площадки Беларуси с этой песней. И песня, которую Вы написали для Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича – «С тобой». И, в общем-то, печальный повод, по которому Вы оказались здесь – это концерт памяти. Какие отношения Вас связывали с Александром Григорьевичем? Что Вы помните?

Ирина Билык:

Вы знаете, наверное, было очень мало встреч. Я надеялась, что мы увидимся и в этом году. И мы говорили о том, что Александр Григорьевич поможет даже организовать гастроли со своей командой мне по Беларуси. Потому что я знаю о том, что много поклонников, все хотели бы видеть, но мы как-то не решаемся, потому что это – другая страна. Но, на самом деле, это – одна, единая страна. Это было всегда. И нам трудно сейчас понять, как мы можем вот прямо договариваться, как это доехать, приехать. Это очень быстро – час на самолёте, мы в Минске. Как раз о знакомстве – мы встретились в коридоре Дворца Украины. «Верасы» приехали с гастролями и только-только Филипп спел «Снег», и по всей стране, по всему СНГ уже знали, что автор – Ирина Билык. У меня было очень много предложений, особенно из России от известных «звёзд»: «Ира, напиши. Ира, напиши что-нибудь». Но я не пишу для других исполнителей, потому что я пишу для себя. И я пою уже больше 25 лет. Я не знаю, как можно свою душу продавать за деньги. Каждая песня, в принципе, продаётся, да? Любая. А Киркоров-то как? У Вас просто отобрал её? Ирина Билык:

Нет, как отобрал? Всегда на Филиппа думают, что он – завоеватель. Нет. Я расскажу, как это было. Я называла Александра Григорьевича Сашей. И мы в коридоре столкнулись, он: «Ах! Это Вы! Боже мой, может, у Вас для нас есть песня?» Вы знаете, я бы, может быть, и пролетела. Но я настолько люблю «Верасов», я знаю все песни с детства.

Но эта песня уж точно не для Вас была, потому что там: «С тобой, родная, с тобой».

Ирина Билык:

Правильно.

Это была дуэтная песня и она у меня просто лежала. У меня был порыв – я написала. Думаю: «Вот кто-то появится, споёт». Я вспомнила о ней тут же, в коридоре. Говорю: «Ах! Точно! Я Вам завтра пришлю». Мало того, что я прислала и эта песня понравилась, мы ещё договорились, что подарим из Киева, из Украины пришлём аранжировку. И аранжировщик абсолютно тоже понял мою любовь. Говорит: «Ир, вообще, не вопрос. Это такие люди». Я ещё описала, какие это люди. Как Вы их отдаёте? Не жалко, вообще-то? Ирина Билык: Ну, я, вообще, необычный человек, я так думаю. Потому что у меня многое есть в жизни, я заработала и на дом, и на квартиру, и на несколько машин в своей жизни. И, самое главное, не это. Самое главное – это человеческие отношения. Особенно между коллегами. Особенно между коллегами из разных стран. Знаете, вот пишут, допустим, что «Славянский базар» – это, как бы, из прошлого вот такой привет, уже фестиваль для ветеранов. Я приехала вот два года назад снова в Витебск. Хотя, я участвовала в первом фестивале, я познакомилась там с Сашей Солодухой, он был конкурсантом. Мы с ним ещё отвоёвывали своё мнение вместе, вот почему-то я и он. Я помню, что он меня поддерживал. Я там чего-то протестовала, ну, по молодости, по детству. И мне очень понравилась атмосфера Витебска, потому что такой атмосферы нет уже нигде. Потому что там все друг другу рады. Очень встречают приветливо и украинцев, и россиян, и из Молдовы были члены жюри. Мы все обменивались телефонами. Из Казахстана. И я подумала, что жалко, что это время осталось только в Витебске, что оно, в общем-то, проходит и люди стараются отмежеваться, всё-таки, как-то построить эти границы. Но мне кажется, вот самое светлое чувство у артистов, когда они могут дарить своё искусство разным народам, на разных языках. И поэтому, когда Саша Солодуха, спустя 25 лет позвонил мне и сказал, что: «Ир, я бы очень достойно представил эту песню, разреши мне». Я даже не задумывалась.



Я точно знаю, что Вы с детства начали писать стихи, причём сразу с мелодией – Вам это было проще. И вот эта песня «Снег»: «Почему там жесток снег», – эти строчки пришли к Вам в голову на пляже.

Ирина Билык:

У меня очень много песен, наверное, больше ста – и на украинском, и на русском языках. Мне очень жалко, что в СНГ знают только одну песню. Я мечтаю, конечно, чтобы было время проехаться и в Беларусь приехать с сольными концертами, потому что большая часть концерта – это мои песни: и слова, и музыка. И я не знаю, как рождаются песни, но, мне кажется, это свыше. Потому что нормальный человек не может взять бумажку и сразу написать без остановки, под диктовку чью-то этот текст. У меня даже был один очень интересный момент, мистический, и я не понимаю, что это было. Я смотрела передачу памяти Булата Шалвовича Окуджавы и я понимаю, что ко мне идёт какой-то текст, что-то вот в его стиле. Я думаю: «Боже, надо записать быстро, в стиле Булата Окуджавы». Вы знаете, когда я закончила писать, закончилась эта передача – вот мне даже показалось, что чуть ли не он сам мне надиктовал. Могу даже прочесть эти стихи: «Разреши мне его любить, разреши мне его целовать, разреши до утра с ним быть и о завтрашнем дне не знать. Разреши мне по речке плыть, разреши мне читать стихи, разреши обо всём забыть и считать на воде круги. Разреши мне подняться в рай, разреши не спуститься в ад. Я люблю его, так и знай, как и день, как и жизнь назад». Знаете, очень многие песни или очень многие роли, как говорят актрисы и актёры, становятся чем-то, вроде – предначертанием судьбы для артиста. И, если человек всё время выбирает себе бесконечно трагические песни – так или иначе его тянет в неразделённую любовь или в одиночество. Наоборот, позитивные артисты и жизнь ведут более позитивную. Ирина Билык: Я тоже раньше думала, что все мои песни сбываются. Но потом я, всё-таки, решила, что нет, это не так. Если я – артист, то я, наверное, просто должна уметь войти в эту роль и это сыграть. В концерте у меня обычно три образа: дива; весёлая такая, абсолютно бесшабашная женщина; ну, и, конечно, романтичная. И поэтому всё, что я пою – вроде бы, да, это в жизни было: и расставания, и скандал какой-то. Но я думаю, что это, всё-таки, больше актёрская игра, потому что вот сейчас я счастлива: у меня прекрасный муж, прекрасный маленький ребёнок и старший сын, ему 17 лет. И да, у меня снова эти концерты, где я пою о грустной любви. Но я, всё-таки, предупреждаю зрителей, что сегодня я счастлива. Если следить за Вашей судьбой, исходя из публикаций, скажем, в прессе. Или особенно в «жёлтой» прессе. Конечно, вспышек каких-то скандальных, и человеческих отношений, фантастических поворотов судьбы было немало. Ирина Билык:

Больше, чем нужно для обычного человека, это точно. В общем-то, очень часто, говоря, скажем, о других певицах, сразу после этого появляется какая-то песня, вроде бы объясняющая эту историю. Вы пользуетесь тем, что с Вами произошло для того, чтобы потом рассказать своим слушателям и зрителям в песне и пояснить эту ситуацию? Ирина Билык:

Скорее всего, это больше похоже на правду, потому что мои песни очень многие появились от чувств, которые переполняли мою жизнь.



Ирина, давайте с Вами попытаемся сейчас смоделировать какую-то строчку из песни, которая больше всего соответствует Вашему нынешнему мироощущению. У Вас красивый молодой муж, у Вас маленький ребёнок.