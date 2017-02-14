Всё, что я пою – это в жизни было, сейчас я счастлива: Ирина Билык отвечает на «Простые вопросы»

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Добрый вечер! Я знаю, что Вы – лауреат одной из премий, которая звучит так: «Лучшая артистка двадцатилетия Украины». Более того, я знаю, что Вы входите в Книгу рекордов Гиннесса Украины, как артистка, которая дала наибольшее количество сольных концертов.
Ирина Билык, народная артистка Украины:
За месяц.
Но самое важное и удивительное то, что Вы – не просто певица, Вы – автор песен. Удивительных песен не только для себя, достаточно искренних и исповедальных…
Ирина Билык:
Спасибо.
Но и для других артистов. Чего стоит только «Снег» Филиппа Киркорова.
«Мы будем вместе» в нашей стране знают в исполнении Александра Солодухи, который уже покорил перед Новым годом, наверное, все площадки Беларуси с этой песней. И песня, которую Вы написали для Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича – «С тобой». И, в общем-то, печальный повод, по которому Вы оказались здесь – это концерт памяти. Какие отношения Вас связывали с Александром Григорьевичем? Что Вы помните?
Ирина Билык:
Вы знаете, наверное, было очень мало встреч. Я надеялась, что мы увидимся и в этом году.
И мы говорили о том, что Александр Григорьевич поможет даже организовать гастроли со своей командой мне по Беларуси.
Потому что я знаю о том, что много поклонников, все хотели бы видеть, но мы как-то не решаемся, потому что это – другая страна. Но, на самом деле, это – одна, единая страна. Это было всегда. И нам трудно сейчас понять, как мы можем вот прямо договариваться, как это доехать, приехать. Это очень быстро – час на самолёте, мы в Минске. Как раз о знакомстве – мы встретились в коридоре Дворца Украины. «Верасы» приехали с гастролями и только-только Филипп спел «Снег», и по всей стране, по всему СНГ уже знали, что автор – Ирина Билык. У меня было очень много предложений, особенно из России от известных «звёзд»: «Ира, напиши. Ира, напиши что-нибудь». Но я не пишу для других исполнителей, потому что я пишу для себя. И я пою уже больше 25 лет.
Я не знаю, как можно свою душу продавать за деньги.
Каждая песня, в принципе, продаётся, да? Любая.
А Киркоров-то как? У Вас просто отобрал её?
Ирина Билык:
Нет, как отобрал?
Всегда на Филиппа думают, что он – завоеватель.
Нет. Я расскажу, как это было. Я называла Александра Григорьевича Сашей. И мы в коридоре столкнулись, он: «Ах! Это Вы! Боже мой, может, у Вас для нас есть песня?» Вы знаете, я бы, может быть, и пролетела. Но я настолько люблю «Верасов», я знаю все песни с детства.
Но эта песня уж точно не для Вас была, потому что там: «С тобой, родная, с тобой».
Ирина Билык:
Правильно.
Это была дуэтная песня и она у меня просто лежала.
У меня был порыв – я написала. Думаю: «Вот кто-то появится, споёт». Я вспомнила о ней тут же, в коридоре. Говорю: «Ах! Точно! Я Вам завтра пришлю». Мало того, что я прислала и эта песня понравилась, мы ещё договорились, что подарим из Киева, из Украины пришлём аранжировку. И аранжировщик абсолютно тоже понял мою любовь. Говорит: «Ир, вообще, не вопрос. Это такие люди». Я ещё описала, какие это люди.
Как Вы их отдаёте? Не жалко, вообще-то?
Ирина Билык:
Ну, я, вообще, необычный человек, я так думаю.
Потому что у меня многое есть в жизни, я заработала и на дом, и на квартиру, и на несколько машин в своей жизни. И, самое главное, не это. Самое главное – это человеческие отношения. Особенно между коллегами. Особенно между коллегами из разных стран.
Знаете, вот пишут, допустим, что «Славянский базар» – это, как бы, из прошлого вот такой привет, уже фестиваль для ветеранов.
Я приехала вот два года назад снова в Витебск. Хотя, я участвовала в первом фестивале, я познакомилась там с Сашей Солодухой, он был конкурсантом. Мы с ним ещё отвоёвывали своё мнение вместе, вот почему-то я и он. Я помню, что он меня поддерживал. Я там чего-то протестовала, ну, по молодости, по детству.
И мне очень понравилась атмосфера Витебска, потому что такой атмосферы нет уже нигде.
Потому что там все друг другу рады. Очень встречают приветливо и украинцев, и россиян, и из Молдовы были члены жюри. Мы все обменивались телефонами. Из Казахстана. И я подумала, что жалко, что это время осталось только в Витебске, что оно, в общем-то, проходит и люди стараются отмежеваться, всё-таки, как-то построить эти границы. Но мне кажется, вот самое светлое чувство у артистов, когда они могут дарить своё искусство разным народам, на разных языках. И поэтому, когда Саша Солодуха, спустя 25 лет позвонил мне и сказал, что: «Ир, я бы очень достойно представил эту песню, разреши мне». Я даже не задумывалась.
Я точно знаю, что Вы с детства начали писать стихи, причём сразу с мелодией – Вам это было проще. И вот эта песня «Снег»: «Почему там жесток снег», – эти строчки пришли к Вам в голову на пляже.
Ирина Билык:
У меня очень много песен, наверное, больше ста – и на украинском, и на русском языках.
Мне очень жалко, что в СНГ знают только одну песню.
Я мечтаю, конечно, чтобы было время проехаться и в Беларусь приехать с сольными концертами, потому что большая часть концерта – это мои песни: и слова, и музыка. И я не знаю, как рождаются песни, но, мне кажется, это свыше. Потому что нормальный человек не может взять бумажку и сразу написать без остановки, под диктовку чью-то этот текст. У меня даже был один очень интересный момент, мистический, и я не понимаю, что это было. Я смотрела передачу памяти Булата Шалвовича Окуджавы и я понимаю, что ко мне идёт какой-то текст, что-то вот в его стиле.
Я думаю: «Боже, надо записать быстро, в стиле Булата Окуджавы».
Вы знаете, когда я закончила писать, закончилась эта передача – вот мне даже показалось, что чуть ли не он сам мне надиктовал. Могу даже прочесть эти стихи: «Разреши мне его любить, разреши мне его целовать, разреши до утра с ним быть и о завтрашнем дне не знать. Разреши мне по речке плыть, разреши мне читать стихи, разреши обо всём забыть и считать на воде круги. Разреши мне подняться в рай, разреши не спуститься в ад. Я люблю его, так и знай, как и день, как и жизнь назад».
Знаете, очень многие песни или очень многие роли, как говорят актрисы и актёры, становятся чем-то, вроде – предначертанием судьбы для артиста. И, если человек всё время выбирает себе бесконечно трагические песни – так или иначе его тянет в неразделённую любовь или в одиночество. Наоборот, позитивные артисты и жизнь ведут более позитивную.
Ирина Билык:
Я тоже раньше думала, что все мои песни сбываются.
Но потом я, всё-таки, решила, что нет, это не так. Если я – артист, то я, наверное, просто должна уметь войти в эту роль и это сыграть. В концерте у меня обычно три образа: дива; весёлая такая, абсолютно бесшабашная женщина; ну, и, конечно, романтичная. И поэтому всё, что я пою – вроде бы, да, это в жизни было: и расставания, и скандал какой-то. Но я думаю, что это, всё-таки, больше актёрская игра, потому что вот сейчас я счастлива: у меня прекрасный муж, прекрасный маленький ребёнок и старший сын, ему 17 лет. И да, у меня снова эти концерты, где я пою о грустной любви.
Но я, всё-таки, предупреждаю зрителей, что сегодня я счастлива.
Если следить за Вашей судьбой, исходя из публикаций, скажем, в прессе. Или особенно в «жёлтой» прессе. Конечно, вспышек каких-то скандальных, и человеческих отношений, фантастических поворотов судьбы было немало.
Ирина Билык:
Больше, чем нужно для обычного человека, это точно.
В общем-то, очень часто, говоря, скажем, о других певицах, сразу после этого появляется какая-то песня, вроде бы объясняющая эту историю. Вы пользуетесь тем, что с Вами произошло для того, чтобы потом рассказать своим слушателям и зрителям в песне и пояснить эту ситуацию?
Ирина Билык:
Скорее всего, это больше похоже на правду, потому что мои песни очень многие появились от чувств, которые переполняли мою жизнь.
Ирина, давайте с Вами попытаемся сейчас смоделировать какую-то строчку из песни, которая больше всего соответствует Вашему нынешнему мироощущению. У Вас красивый молодой муж, у Вас маленький ребёнок.
Ирина Билык:
«Если ты хочешь, чтобы я была с тобой», – это у меня есть такой припев. У нас все девчонки поднимают руки. «Лепестки рассвета, нити жемчугов. А мне не нужно это. Это всё не то. В этот тихий вечер ласковой рукой обними за плечи, милый, дорогой».
У Вас сейчас очень приятный период в отношениях с мужем, но вот, когда родился Ваш ребёнок, в декабре, по-моему, 2015 года.
Ирина Билык:
Да.
В прессе была информация, что он появился на свет, благодаря суррогатной матери. Вы знаете, вот в преддверии рождественских праздников я записывал интервью и с главой католической церкви Беларуси, и с главой православной церкви Беларуси. И я спрашивал у них: «Если бы у вас была возможность повлиять на законы, что бы вы запретили? Или какой бы закон издали?» И вот, как раз-таки, это было то, о чём они говорили. То есть, они говорили, что церковь категорически против этого, и ещё несколько моментов – то, что является промыслом Божьим. Вот Вы думаете об этом? Вас это волнует? Отношение церкви к тому, как появился на свет Ваш ребёнок.
Ирина Билык:
Ну, он появился только лишь потому так, потому что врачи где-то были виноваты в том, что я уже, скажем, по здоровью не смогла выносить. И я столько об этом мечтала. И вот после операции, мне сделали операцию, мне сказали, что: «Вы сами не сможете выносить. Только вот так, если хотите». Но мы настолько хотели ребёнка, что…
Во-первых, Бог мне послал Аслана.
Мой муж – известный человек. Это Аслан Ахмадов – известный фотохудожник, режиссёр. И мы бы, наверное, не смогли бы отказаться от идеи иметь совместного ребёнка. И я слышала голос, который мне говорил, что я должна найти Аслана. Я его не знала, я его видела только один раз мельком по телевизору. Но мне голос, вот я думаю, что это был Бог, он мне сказал: «Он тебе нужен». Была одна фраза: «Ты должна его найти». Я через пять минут набрала своих друзей в Москве, они мне дали его телефон и я приехала уже через неделю к Аслану говорить о совместной работе: о клипах, о съёмках.
Ирина, но мой вопрос был не об этом.
Ирина Билык:
Правильно. А я отвечаю, потому что тот голос, который мне сказал найти человека в этом мире – я его не знала, я даже не понимала, кто он, в Украине, в принципе, не было известно о трио «Фреш Арт». Но теперь, когда у нас родился Табриз, я понимаю, что Бог мне сказал: «Найди его, чтобы вот был новый человек на Земле». Бог есть и он очень много хорошим людям, я думаю, что это мы, и делает, и помогает, и советует.
Я его голос слышала несколько раз, поэтому я знаю, что этот ребёнок – от Бога.
Большое Вам спасибо за то, что Вы поддержали нас и Ядю в рамках этого вечера памяти Александра Тихановича. Спасибо за Ваш визит и всего Вам самого лучшего. Ждём Вас в Беларуси.
Ирина Билык:
Я буду надеяться и, в принципе, я даже уверена, что мои сольные концерты обязательно состоятся и в Витебске, и в Минске, и в Гомеле.
И моя тётя родная живёт в Речице Гомельской области.
Я очень хочу, чтобы люди увидели красивую, душевную музыку в моём исполнении. Так что – до скорой встречи!