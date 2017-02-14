Ирина Билык о своих песнях: многие появились от чувств, переполнявших мою жизнь

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Знаете, очень многие песни или очень многие роли, как говорят актрисы и актёры, становятся чем-то, вроде – предначертанием судьбы для артиста. И, если человек всё время выбирает себе бесконечно трагические песни – так или иначе его тянет в неразделённую любовь или в одиночество. Наоборот, позитивные артисты и жизнь ведут более позитивную.

Ирина Билык:

Я тоже раньше думала, что все мои песни сбываются.

Но потом я, всё-таки, решила, что нет, это не так. Если я – артист, то я, наверное, просто должна уметь войти в эту роль и это сыграть. В концерте у меня обычно три образа: дива; весёлая такая, абсолютно бесшабашная женщина; ну, и, конечно, романтичная. И поэтому всё, что я пою – вроде бы, да, это в жизни было: и расставания, и скандал какой-то. Но я думаю, что это, всё-таки, больше актёрская игра, потому что вот сейчас я счастлива: у меня прекрасный муж, прекрасный маленький ребёнок и старший сын, ему 17 лет.

И да, у меня снова эти концерты, где я пою о грустной любви.

Но я, всё-таки, предупреждаю зрителей, что сегодня я счастлива.

Если следить за Вашей судьбой, исходя из публикаций, скажем, в прессе. Или особенно в «жёлтой» прессе. Конечно, вспышек каких-то скандальных, и человеческих отношений, фантастических поворотов судьбы было немало.

Ирина Билык:

Больше, чем нужно для обычного человека, это точно.

В общем-то, очень часто, говоря, скажем, о других певицах, сразу после этого появляется какая-то песня, вроде бы объясняющая эту историю. Вы пользуетесь тем, что с Вами произошло для того, чтобы потом рассказать своим слушателям и зрителям в песне и пояснить эту ситуацию?

Ирина Билык:

Скорее всего, это больше похоже на правду, потому что мои песни очень многие появились от чувств, которые переполняли мою жизнь.