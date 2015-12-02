Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь: Счастье - это огромный труд!

Хорошо выглядите. Есть ли у Вас какой-то рецепт? Во сколько Вы встаёте утром?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я встаю очень рано. Потому могу сказать, что просыпаться надо всегда в хорошем настроении. Улыбаться. Я женщина семейная, потому просыпаюсь от запаха кофе.

Как Вы считаете, в чем секрет счастья?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Счастье – это труд. Огромный труд. И я об этом все время говорила, мы настолько не ценим минуты, которые нам даются счастьем. Мы иногда их просто не замечаем, когда сталкиваемся с глобальными проблемами. А потом оказывается… Образно говоря, вот… Выпал первый снег – это счастье. У тебя хорошее настроение – это счастье. Ты рядом с любимым человеком – это счастье. Умный, здравомыслящий, работающий человек, который живет не только для себя, но ещё и хочет оставить какой-то след, он всегда будет рад каждой минуте, которую он проживает и говорит: «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты дал мне эту возможность это ощутить!»

Счастье – это семейное. Расскажите нам про Вашего сына. Чем он Вас порадовал?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Самая большая радость – это внучка. Варенька. Я – бабушка. Сразу этого не осознаешь. Осознаешь, когда видишь этот крохотный комочек… Она всегда очень серьёзная, «бровки домиком», любит рассматривать людей и не всегда поймешь, какая у нее реакция. Когда мы первый раз ее увидели… Эти ручки, ножки… Это, конечно, счастье. Хочется, чтобы у нее все было хорошо, чтобы никто не обижал, чтобы у нее все получалось.

У Вас всегда отличные наряды…

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Очень много платьев белорусских дизайнеров, которые сделаны для меня. Хочется, чтобы это было индивидуально, по твоей стилистике. Я не очень люблю брэндовые платья, потому что не важно, сколько стоит этот наряд, но ты понимаешь, что есть вероятность того, что в этом платье будет ещё идти пару человек, которые могут себе это позволить.