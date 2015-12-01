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В Музее кино покажут всю программу международного кинофестиваля «Лістапад-2015»

01 декабря 2015 07:58
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Новости Беларуси. От «Пасхи Христовой» до «Рыбки по имени Нельзя». В Минске ещё раз можно будет увидеть всю программу международного кинофестиваля «Лістапад-2015».

Показы будут проходить в Музее кино на протяжении четырёх недель, начиная с 1 декабря.

У зрителей будет возможность посмотреть белорусские фильмы, большинство из которых – работы независимых режиссеров нового поколения.

Национальный конкурс этого года собрал 34 работы отечественных кинематографистов, отобранных из более чем ста заявок. В числе участников – призёры международных кинофестивалей в Польше, России, Австрии и Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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