В Музее кино покажут всю программу международного кинофестиваля «Лістапад-2015»

Новости Беларуси. От «Пасхи Христовой» до «Рыбки по имени Нельзя». В Минске ещё раз можно будет увидеть всю программу международного кинофестиваля «Лістапад-2015».

Показы будут проходить в Музее кино на протяжении четырёх недель, начиная с 1 декабря.

У зрителей будет возможность посмотреть белорусские фильмы, большинство из которых – работы независимых режиссеров нового поколения.

Национальный конкурс этого года собрал 34 работы отечественных кинематографистов, отобранных из более чем ста заявок. В числе участников – призёры международных кинофестивалей в Польше, России, Австрии и Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.