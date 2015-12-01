Более 300 музыкантов из 16 стран выступят на «Январских музыкальных вечерах» в Бресте

Новости Беларуси. Гарри Гутман, Доминико Стаси, Игорь Оловников и многие другие знаменитости выступят на «Январских музыкальных вечерах» в Бресте. Всего в город над Бугом приедут более 300 музыкантов из 16 стран, в том числе Германии, Италии, Китая, Вьетнама и США.

На сцену международного фестиваля классической музыки, который проходит традиционно в канун православного Рождества, выйдут мастера с мировым именем и молодые исполнители. Самому юному участнику - всего 9 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Батырева, директор международного фестиваля «Январские музыкальные вечера»:

Произведения звучат многие впервые тоже. Произведения звучат красивые, интересные. Если это концерт, он полностью идет, что редко бывает. Три части, 30-40 минут идет такой концерт. Это новые лица, которые запоминаются, и вот вы встречаете, и вообще весь город встречает Доминико Стаси, бурные авации. Он еще не спел, он еще не вышел, только идет по сцене, а уже.

Ну, а молодежь, которая приедет, и впервые, которые приедут. Я думаю, что будут такие авации, которые вообще невозможно даже представить.