Именную плиту Михаила Финберга открыли на «Площади звёзд» в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске официально стартует международный фестиваль. С самого утра по улицам города (и это впервые) прошел праздничный парад. В шествии приняли участие все те, кто будет создавать настроение на музыкальном форуме для зрителей и гостей фестиваля.

Они пронесли с собой все 45 флагов стран-участниц юбилейного Славянского базара. И столько же флагов подняли ввысь на флагштоках. Впервые здесь продемонстрировали и флаг «Славянского базара».

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для нас, конечно, это имидж страны. И, несомненно, хорошее такое действо для молодых конкурсантов, которые приезжают. И очень хотелось бы, чтобы для многих из них это стало хорошей стартовой площадкой.

Димаш Кудайберген, победитель международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Для меня это большая честь, поскольку «Славянский базар», как вы знаете, выпустил таких именитых артистов Таисия Повалий, Анжелика Агурбаш. Которые за 25 лет достигли намного большего, чем я. Но они дали мне возможность почувствовать себя каким-никаким авторитетом.

И сегодня же на фестивале зажглась звезда оркестра под руководством Михаила Финберга. Плиту с именем нового лауреата специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» открыли не на аллее, а на площади звезд. Этот коллектив за многие годы стал своеобразным брендом «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Работа проделана достаточно большая. И самое главное, что участвуют не только люди моего возраста. Участвует молодёжь, наше будущее. Вот это самое главное. И я этим очень горжусь.