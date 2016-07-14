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Пресс-центр «Славянского базара» ожидает более 500 журналистов из 10 стран

14 июля 2016 11:42
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Новости Беларуси. В Витебске открылся международный пресс-центр. Освещать одно из главных культурных событий года будут более 500 журналистов из 10 стран мира.

Большинство акул пера и микрофона приезжают в фестивальный город далеко не первый раз. Принять непосредственное участие в XХV, юбилейном творческом форуме многие считают за честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Фестиваль расширяет свою географию: 45 государств мира. Соседи, близкие и далёкие, едут в Витебск для того, чтобы поделиться своим творчеством, своим искусством. И впитать нашу, белорусскую культуру. Мы в год культуры празднуем такой знаковый юбилей, 25 лет. И, конечно, мы показываем и свою страну.

Евгений Сафронов, главный редактор информационного агентства (Россия):
В этом году, конечно, у нас 18 год, когда мы привозим делегацию российской прессы на фестиваль «Славянский базар в Витебске». Очень многое изменилось. Многое изменилось в городе: он вырос, похорошел, застроился. И сейчас он выглядит как действительно культурная столица. Не только Беларуси, но, возможно, даже и Восточной Европы.

# Культура # Лилия Ананич # Евгений Сафронов # Славянский базар в Витебске-2016

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