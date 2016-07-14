Чем порадует гостей фестиваль искусств «Славянский Базар в Витебске»?

Свершилось! Более 5 тысяч гостей из 44 стран и более 500 представителей СМИ собрались на родине Марка Шагала.

Сегодня, 14 июля, состоится торжественное открытие главного музыкального события страны – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», который в 25-й раз под васильковым небом объединит лучших артистов и зажжет новые имена. Это прекрасная школа вокального мастерства и праздник искусства.

С 14 по 18-е июля более 130 проектов порадуют гостей, как на сцене, так и на улицах Витебска, который преображается с каждым фестивалем и наполняется праздничной атмосферой. Успех фестиваля – это многолетний труд профессиональной команды, которая от сезона к сезону не перестает удивлять! Так, впервые на церемонии открытия пройдет фестивальное шествие участников форма и будет поднят флаг «Славянского базара».

Сцену «юбиляра» в этом году первым распечатал Сергей Лазарев, который выступил с сольным концертом еще 12 июля.

На сцене Летнего амфитеатра в свете двух миллионов огней ожидается 18 концертов. Сценография, задумки режиссеров и наполнение, как всегда потрясающие и остаются сюрпризом до начала концерта.

Звездный состав на «Славянке» поразит своим размахом, а церемония открытия обещает быть фееричной, оттого продажу билетов в этом году начали еще в феврале! В концерте примут участие Руслан Алехно, Лариса Долина, ансамбль «Белорусские песняры», Надежда Бабкина, Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Петр Елфимов, и другие. К слову, оба последних артиста, а также Максим Сапатьков и Полина Смолова по праву завоевывали гран-при фестиваля в разные годы.

Международный конкурс молодых исполнителей – кульминация «Славянки». За 25 лет фестиваль обогатил белорусскую эстраду звездами. Это трамплин к признанию публики и творческой карьере. Строки из победных песен «Рэха Жураулинае» и «Белая ластаука» вся страна с удовольствием выучила наизусть.

Так, всенародная слава к Максиму Сапатькову пришла после победы на Славянском базаре в 2003, после чего он взял себе псевдоним Макс Лоренс и успешно реализовал себя как композитор и певец в проекте Серёга, а его песни «Лебединая», «Схожу сума», «Возле дома твоего» стали настоящими хитами.

Влюбили раз и навсегда в свои голоса Полина Смолова и Алена Ланская, которые после Славянки участвовали и покоряли немало международных конкурсов, среди которых «Евровидение».

Ответственность перед огромной аудиторией, общение с коллегами, своеобразный экзамен для себя – все это Славянский базар, признается Петр Елфимов. Его уникальное мастерство после Витебска высоко оценили за рубежом, в частности в Голливуде, где наш вокалист получил 5 золотых медалей.

Кстати, представитель Беларуси на конкурсе молодых исполнителей в этом году Алексей Гросс будет демонстрировать свое мастерство именно с песней Петра Елфимова «Я хочу». Специально к юбилею, организаторы приготовили эксклюзивный концерт «25 мгновений лета», где можно будет насладиться выступлениями победителей «Славянского базара» разных лет! интересно и то, что юбилей выдался вдвойне.

В заключении фестиваля и на десерт Славянки организаторы также приготовили свой сюрприз - впервые на теннисном корте возле амфитеатра пройдёт дискотека «Vitebsk Dance Night» с участием лучших мировых ди-джеев. Выбирать путешествие по Витебску фестивальному можно на любой вкус.