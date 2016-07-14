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Чем порадует гостей фестиваль искусств «Славянский Базар в Витебске»?

14 июля 2016 08:50
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Свершилось! Более 5 тысяч гостей из 44 стран и более 500 представителей СМИ собрались на родине Марка Шагала.

Сегодня, 14 июля, состоится торжественное открытие  главного музыкального события страны – международного фестиваля  искусств «Славянский базар в Витебске», который в 25-й раз под васильковым небом объединит лучших артистов и зажжет новые имена. Это прекрасная школа вокального мастерства и праздник искусства.

 С 14 по 18-е  июля более 130 проектов порадуют гостей,  как на сцене, так и на улицах Витебска, который преображается с каждым фестивалем и наполняется праздничной атмосферой. Успех фестиваля – это многолетний труд профессиональной команды, которая от сезона к сезону не перестает удивлять! Так, впервые на церемонии открытия пройдет фестивальное шествие участников форма и будет поднят флаг «Славянского базара».

Сцену «юбиляра» в этом году первым распечатал Сергей Лазарев, который выступил с сольным концертом еще 12 июля.

На сцене Летнего амфитеатра в свете  двух миллионов огней ожидается 18 концертов. Сценография, задумки режиссеров и наполнение, как всегда потрясающие и остаются сюрпризом до начала концерта.

Звездный состав на «Славянке» поразит своим размахом, а церемония открытия обещает быть фееричной, оттого продажу билетов в этом году начали еще в феврале! В концерте примут участие Руслан Алехно, Лариса Долина, ансамбль «Белорусские песняры», Надежда Бабкина, Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Петр Елфимов, и  другие. К слову, оба последних артиста, а также Максим Сапатьков и Полина Смолова по праву завоевывали гран-при фестиваля в разные годы.

Международный конкурс молодых исполнителей – кульминация  «Славянки». За 25 лет фестиваль обогатил белорусскую эстраду звездами. Это трамплин к признанию публики и творческой карьере. Строки из победных песен «Рэха Жураулинае» и «Белая ластаука» вся страна с удовольствием выучила наизусть.

Так, всенародная слава к Максиму Сапатькову пришла после победы на Славянском базаре в 2003, после чего он взял себе псевдоним Макс Лоренс и успешно реализовал себя как композитор и певец в проекте Серёга, а его песни «Лебединая», «Схожу сума», «Возле дома твоего» стали настоящими хитами.

Влюбили раз и навсегда в свои голоса Полина Смолова и Алена Ланская, которые после Славянки участвовали и покоряли немало международных конкурсов, среди которых «Евровидение».

 Ответственность перед огромной аудиторией, общение с коллегами, своеобразный экзамен для себя – все это Славянский базар, признается Петр Елфимов. Его уникальное мастерство после Витебска высоко оценили за рубежом, в  частности в Голливуде, где наш вокалист получил 5 золотых медалей.

 Кстати, представитель Беларуси на конкурсе молодых исполнителей в этом году Алексей Гросс будет демонстрировать свое мастерство именно с песней Петра Елфимова «Я хочу». Специально к юбилею, организаторы приготовили эксклюзивный концерт  «25 мгновений лета», где можно будет насладиться выступлениями  победителей «Славянского базара» разных лет! интересно и то, что юбилей выдался вдвойне.

В заключении фестиваля и на десерт Славянки организаторы также приготовили свой сюрприз - впервые на теннисном корте возле амфитеатра пройдёт дискотека «Vitebsk Dance Night» с участием лучших мировых ди-джеев. Выбирать путешествие по Витебску фестивальному можно на любой вкус.

# Культура # Фотофакт # Славянский базар в Витебске # Александр Сидоренко # Славянский базар в Витебске-2016 # 2016 - Год культуры в Беларуси # Елена Серова

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