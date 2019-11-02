Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о зарождении легендарных «Песняров».
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о зарождении легендарных «Песняров».
Их будут сравнивать с Beatles и очень быстро вознесут на вершину музыкального Олимпа.
Вячеслав Шарапов, художественный руководитель ансамбля «Песняры» (2003-2016):
80% песен было о Родине и партии, 10% было песен народных, может чуть больше, и 5 % было песен эстрадных в исполнении таких ВИА, которые были разрешены и рождены в противовес западной рок-культуре.
«Песняры» стали первыми и непревзойдёнными в своем жанре прародителями ВИА. Их назвали русскими Битлами, но они были ни на кого не похожи.
А начался путь легендарного ансамбля, когда в минскую филармонию в 1963 из Свердловска приехал Владимир Мулявин. Музыканту из Сибири суждено было пробудить интерес к забытым белорусским песням.
Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:
Наш народ все-таки чем-то отличается, ни цветом глаз, а просто душевной добротой от тех людей, откуда он приехал. Наверное, это здесь его больше всего могло привлечь.
Белорусскую культуру Мулявин считал своей. Учил язык, чтобы лучше понимать народные напевы, а следом – по всем Союзу раскупали белорусско-русские словари. Если западные песни разучивали на слух, коверкая английский, то с белорусскими предпочитали знать, о чем поют.
«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»
Валерий Дайнеко:
Я знаю, что в России, даже в Москве, во многих семьях учили белорусский язык. Именно благодаря тому, что на этом языке пели «Песняры».
Чего стоило «Песнярам» в 70-м пробиться на Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве! Кастинг по тем временам они никак не проходили: длинные волосы, усы, бороды, броские костюмы – все это было табу для советских артистов.
Народная музыка в рок-обработке, неожиданное сочетание произвело фурор. Слава обрушилась на «Песняров» словно лавина, которую уже не остановить. «Песняры» стали белорусским брендом.
В поисках фольклора Мулявин отправлялся в белорусскую глубинку.
Валерий Дайнеко:
Так приятно было, когда ты называешь место своего рождения: «Мы из Беларуси!». – «А, это там, где «Песняры».
В народной любви «Песняры» буквально купались.
Валерий Дайнеко:
После концертов стояли толпы народа, там иногда даже и машины переворачивали.
Пластинки расходились огромными тиражами, в Каннах зал провожал их стоя. Ансамбль получил множество предложений за границей и даже записал альбом в Америке!
В это время на долю Мулявина выпало множество испытаний: он пережил трагическую гибель брата, две клинические смерти. Но несмотря ни на что, всецело отдавался творчеству.
Вячеслав Шарапов:
Блеклый человек не смог бы сделать такое музыкальное явление. Он настолько был пропитан юмором, настолько искрился идеями всегда.
Пока звучит музыка – живет и композитор. А музыке белорусского Песняра по-прежнему принадлежат сердца миллионов.
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