Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о зарождении легендарных «Песняров».

Их будут сравнивать с Beatles и очень быстро вознесут на вершину музыкального Олимпа.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель ансамбля «Песняры» (2003-2016):

80% песен было о Родине и партии, 10% было песен народных, может чуть больше, и 5 % было песен эстрадных в исполнении таких ВИА, которые были разрешены и рождены в противовес западной рок-культуре.

«Песняры» стали первыми и непревзойдёнными в своем жанре прародителями ВИА. Их назвали русскими Битлами, но они были ни на кого не похожи. А начался путь легендарного ансамбля, когда в минскую филармонию в 1963 из Свердловска приехал Владимир Мулявин. Музыканту из Сибири суждено было пробудить интерес к забытым белорусским песням.

Валерий Дайнеко, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля «Белорусские песняры»:

Наш народ все-таки чем-то отличается, ни цветом глаз, а просто душевной добротой от тех людей, откуда он приехал. Наверное, это здесь его больше всего могло привлечь.

Белорусскую культуру Мулявин считал своей. Учил язык, чтобы лучше понимать народные напевы, а следом – по всем Союзу раскупали белорусско-русские словари. Если западные песни разучивали на слух, коверкая английский, то с белорусскими предпочитали знать, о чем поют. «Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры» Валерий Дайнеко:

Я знаю, что в России, даже в Москве, во многих семьях учили белорусский язык. Именно благодаря тому, что на этом языке пели «Песняры».

Чего стоило «Песнярам» в 70-м пробиться на Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве! Кастинг по тем временам они никак не проходили: длинные волосы, усы, бороды, броские костюмы – все это было табу для советских артистов.

Народная музыка в рок-обработке, неожиданное сочетание произвело фурор. Слава обрушилась на «Песняров» словно лавина, которую уже не остановить. «Песняры» стали белорусским брендом.

В поисках фольклора Мулявин отправлялся в белорусскую глубинку.





Валерий Дайнеко:

Так приятно было, когда ты называешь место своего рождения: «Мы из Беларуси!». – «А, это там, где «Песняры».

В народной любви «Песняры» буквально купались. Валерий Дайнеко:

После концертов стояли толпы народа, там иногда даже и машины переворачивали.

Пластинки расходились огромными тиражами, в Каннах зал провожал их стоя. Ансамбль получил множество предложений за границей и даже записал альбом в Америке!

В это время на долю Мулявина выпало множество испытаний: он пережил трагическую гибель брата, две клинические смерти. Но несмотря ни на что, всецело отдавался творчеству.

Вячеслав Шарапов:

Блеклый человек не смог бы сделать такое музыкальное явление. Он настолько был пропитан юмором, настолько искрился идеями всегда.