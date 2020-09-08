Игуменья пишет иконы бисером. Показываем уникальные работы

Эти песни уносят игуменью Наталью в далекое детство. Когда ее родители «расписывали» гладью покрывала и рушники. Именно они засеяли, как зерна, любовь к рукоделию. И сегодня они дают свои плоды. В доме все устлано ажурными покрывалами и подушками, а на стенах переливается, как радуга, иконостас. В солнечных бликах бисер создает неземное сияние.

Наталья Кохан-Ковалева, игуменья храма Апостола Иоанна Богослова:

Я их зову всегда на помощь: «Мама, папа, помогите мне». Буквально за неделю у меня вся вышивка есть. У нас была очень веселая хата, пока был жив отец с матерью. В старину поместья называли по тем ремеслам, вот как раз в деревне Клепчаны были мастера, которые делали заклепки для чана.

Наталья родилась на землях Святой Софии Слуцкой. Бабушка была глубоко верующей, и ее внучка всегда знала, что рано или поздно будет служить церкви. Воспитала троих детей, была любимым учителем начальных классов и пионервожатой. А с 1987 года стала монахиней и крестной мамой для детей с трудной судьбой. Наталья Кохан-Ковалева:

Трехлитровая банка молока, противень пирога были на веранде. Все дети, все друзья моих детей здесь останавливались.

Как говорит наша игуменья, она весьма богатая. У нее уже 30 духовных детей и 49 внуков. Ее дом стал и детским садом, и школой, и швейной фабрикой, причем все были одеты с иголочки.

Наталья Кохан-Ковалева:

Как Алла Пугачева выступать, это на любой размер. Вот такие вот шали я делаю специально для девочек, и невестка моя любит. Вот тебе и «увезу тебя я в тундру». Ну, модельер с 40-летним стажем, да не могу я отключить свои мозги.

Сегодня Наталья живет на родные Новодворцы Слуцкого района и столицу. В Минске при Ленинском территориальном центре она работает сиделкой, следит за состоянием подопечных, помогает прийти в себя после тяжелых операций, а также деткам с инвалидностью. Волшебство находит в бисере. Кропотливая вышивка отлично развивает моторику и цветоощущение. Наталья Кохан-Ковалева:

Каждая бисеринка потом превращается в сантиметровое стеклышко, получается мозаика, вдавливается в штукатурку храма и остается на века.

Анастасия Макеева, корреспондент:

В каких храмах есть ваши работы? Наталья Кохан-Ковалева:

В Минске в храме Иоанна Предтечи «Вера. Надежда. Любовь и матерь их София». В Мадриде Матерь Божья «Слово плоть есть», во Франции Андрей Первозванный и Матерь Божья «Неупиваемая чаша», на Афоне Дмитрий Донской – это сам монах забрал, как оберег и он там уже сделал.

Скоро украсит трапезную в Истринском монастыре и «Тайная вечеря» и найдет свой приют «Странствующая Мадонна». В ювелирной технике главный бриллиант – терпение. Нужно получить благословение и вышивать только со светлыми мыслями, иначе икона получится холодной и не будет спасать душу.

Наталья Кохан-Ковалева:

Матерь Божия Пантанасса, спасающая от рака. Фактически у нашего народа теперь иссякло сердце, как пустынная земля стало сердце у народа от равнодушия, зависти и зла, почему и мы молимся за мир.

Нравственных сценариев у монахини масса. Она мечтает, чтобы при храме Иоанна Богослова открылась воскресная школа, где можно было бы вышивать целыми семьями и проводить выставки. Многодетная мама признается, что дети, так или иначе, копии своих родителей. Для них важен достойный пример. Наталья Кохан-Ковалева:

Моя молодежь, например, дочка – строитель, плиточница, внуки уже поют и звонят в колокола в Покровском храме в Солигорске. Старший сын тоже в Москве, всех бывших беспризорных мальчишек он забрал с собой и там организовали строительную бригаду, работает на трех работах: и как военный, и как строитель.