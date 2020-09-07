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«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам

07 сентября 2020 13:21
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Душа столицы в ее колоритных двориках, рассказывают в программе «Минск и минчане» на СТВ. Поэтому сегодня прогуляемся по старинным закоулочкам. И первым делом перенесемся в Минск губернский, когда дамы щеголяли в роскошных платьях, а джентльмены снимали перед ними шляпы.

Итак, улица Революционная, былая Койдановская, ведет отсчет своих лет аж с 16 века. Название символично: она вела в сторону Койданово, так раньше называли Дзержинск. На некогда парадной улице в столице блистали витрины лучших магазинов, располагались медицинские клиники, доходные дома, отели. А во двориках бурлила жизнь швейных ателье, типографий, обувных.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-1

Екатерина Фролова, экскурсовод:
Если будете гулять по старому Минску, обращайте внимание на такие полукруглые проезжие арки – это и есть входы во дворики Минска.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-4

Это пространство между улицей Революционной и Немигой тоже было застроено, мы могли зайти в один дворик, а выйти в конце другого квартала.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-7

Раньше это был своеобразный муравейник-лабиринт из зданий, но есть одна деталь, которая возвращает нас в то время. Обратите внимание: в этом здании есть мощный контрфорс – выступающая часть, которая обычно использовалась в массивных сооружениях.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-10

А прямо напротив – дом Минского вице-губернатора 19 века Людвига Каминского. Он был членом масонской ложи. Любопытно и то, что после прихода к власти Советов в 1925-м, здесь располагался минский радиокомитет, именно в этих стенах прозвучала первая программа. Длился эфир всего полчаса.

Спускаемся в самый атмосферный дворик столицы. Алый и киношный, он влюбляют с первого взгляда и чем-то напоминает пряную Италию.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-13

Екатерина Фролова:
Он образовался, можно сказать, стихийно – двумя зданиями. Обратите внимание – одно здание выходит фасадом на Революционную, оно построено в конце 18 века, а второе в конце 19 века. То, что старше, выходит фасадом на Комсомольскую улицу.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-16

Раньше тут была галерея и балкончик, можно было попасть из одного дома в другой, но в советское время его не стало.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-19

А вот настроение ретро осталось. Провести в кафешках часок-другой, послушать живую музыку и сделать космические кадры стоит. К слову, туристы уже давно включили наш Красный дворик в шорт-лист достопримечательностей. Обратите внимание на детали: в них вся прелесть и характер времени. В этом сквозном дворике, например, больно хорош микробалкон.

Екатерина Фролова:
Мы с вами вошли в еще один дворик, он сквозной. Этот дом принадлежал мещанам Левиным и был доходный. Здесь даже снимал квартиру белорусский драматург и писатель Винцент Дунин-Марцинкевич. Сохранились его письма, в которых он просит, чтобы ему на эту квартиру прислали из Вильно либретто первой белорусской национальной оперы «Селянка».

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-22

Смотрите и под ноги! На пересечении улиц Революционной и Комсомольской ярко-желтой плиткой обозначен фундамент былого монастыря бенедиктинцев. Деревянный с каменным фундаментом. Представители ордена славились своим трудолюбием, ухаживали за прекрасным садом и пекли ароматный хлеб. Но в середине 19-го века святыню снесли.

Екатерина Фролова:
Сейчас мы с вами на улице Комсомольской. Это тоже одна из старейших улиц Минска, она была Фелициановской, Богоявленской и Богодельной, названия связаны с религиозными сюжетами. Например, Фелициановская, потому что в костеле Пресвятой Девы Марии находились мощи Святого Фелициана, привезенные сюда из Рима. Даже День Святого Фелициана (6 февраля) отмечался как День города Минска, поэтому улица носила такое название.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-25

В 2018-м улочка пережила реконструкцию и несказанно похорошела, но сохранила свою изюминку. Этот кованый балкончик польских мастеров – самый старый в столице. Подойдя поближе, даже можно прочитать его красивую дату рождения – 1888 год. Пару шагов вперед – и перед нами открывает тайну еще одна арка. Эти гаражи не что иное, как былые конюшни, а дворик раньше называли каретным. В начале 20 века тут располагалась гостиница Дрейцера. Поговаривают, что вокруг нее кружили ночные бабочки.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-28

Екатерина Фролова:
Официально публичные дома были запрещены в 1920 году. Когда пришла советская власть, исчезла целая индустрия, потому что на публичные дома работали модистки, которые создавали наряды для девушек, швеи, музыканты, врачи и многие другие люди.

А в этом бело-розовом доме была еще одна гостиница – «Левадия», в которой ровно век назад останавливался художник-декоратор Сергей Эйзенштейн. Он был очарован Минском. «Здесь же прямо Европа. Совершенно свободно продаются лимоны, картофельная мука, миндаль, чернослив, грецкие орехи, цикорий. Днем и ночью электричество», – такую заметку оставил о нашей столице будущий режиссер.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-31

Иван Басалыга, минчанин:
Идея «Уха желаний» пришла в далеком 1999 году, когда я был в командировке в Петрозаводске, там и подсмотрел это. В 2017 году воплотить в жизнь эту идею помог художник Борис Демьянович Сидоренко. Чтобы исполнилось желание, нужно подойти и погладить мочку уха, потом загадать желание, оно обязательно сбудется.

«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам-34

Главное – верить и, конечно же, больше гулять по любимому городу. Тогда он обязательно поделится с вами своим волшебством.

# Культура # Культура # Екатерина Фролова # Иван Басалыга

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