«Здесь даже снимал квартиру драматург Дунин-Марцинкевич». Экскурсия по минским улицам и дворикам

Душа столицы в ее колоритных двориках, рассказывают в программе «Минск и минчане» на СТВ. Поэтому сегодня прогуляемся по старинным закоулочкам. И первым делом перенесемся в Минск губернский, когда дамы щеголяли в роскошных платьях, а джентльмены снимали перед ними шляпы. Итак, улица Революционная, былая Койдановская, ведет отсчет своих лет аж с 16 века. Название символично: она вела в сторону Койданово, так раньше называли Дзержинск. На некогда парадной улице в столице блистали витрины лучших магазинов, располагались медицинские клиники, доходные дома, отели. А во двориках бурлила жизнь швейных ателье, типографий, обувных.

Екатерина Фролова, экскурсовод:

Если будете гулять по старому Минску, обращайте внимание на такие полукруглые проезжие арки – это и есть входы во дворики Минска.

Это пространство между улицей Революционной и Немигой тоже было застроено, мы могли зайти в один дворик, а выйти в конце другого квартала.

Раньше это был своеобразный муравейник-лабиринт из зданий, но есть одна деталь, которая возвращает нас в то время. Обратите внимание: в этом здании есть мощный контрфорс – выступающая часть, которая обычно использовалась в массивных сооружениях.

А прямо напротив – дом Минского вице-губернатора 19 века Людвига Каминского. Он был членом масонской ложи. Любопытно и то, что после прихода к власти Советов в 1925-м, здесь располагался минский радиокомитет, именно в этих стенах прозвучала первая программа. Длился эфир всего полчаса. Спускаемся в самый атмосферный дворик столицы. Алый и киношный, он влюбляют с первого взгляда и чем-то напоминает пряную Италию.

Екатерина Фролова:

Он образовался, можно сказать, стихийно – двумя зданиями. Обратите внимание – одно здание выходит фасадом на Революционную, оно построено в конце 18 века, а второе в конце 19 века. То, что старше, выходит фасадом на Комсомольскую улицу.

Раньше тут была галерея и балкончик, можно было попасть из одного дома в другой, но в советское время его не стало.

А вот настроение ретро осталось. Провести в кафешках часок-другой, послушать живую музыку и сделать космические кадры стоит. К слову, туристы уже давно включили наш Красный дворик в шорт-лист достопримечательностей. Обратите внимание на детали: в них вся прелесть и характер времени. В этом сквозном дворике, например, больно хорош микробалкон. Екатерина Фролова:

Мы с вами вошли в еще один дворик, он сквозной. Этот дом принадлежал мещанам Левиным и был доходный. Здесь даже снимал квартиру белорусский драматург и писатель Винцент Дунин-Марцинкевич. Сохранились его письма, в которых он просит, чтобы ему на эту квартиру прислали из Вильно либретто первой белорусской национальной оперы «Селянка».

Смотрите и под ноги! На пересечении улиц Революционной и Комсомольской ярко-желтой плиткой обозначен фундамент былого монастыря бенедиктинцев. Деревянный с каменным фундаментом. Представители ордена славились своим трудолюбием, ухаживали за прекрасным садом и пекли ароматный хлеб. Но в середине 19-го века святыню снесли. Екатерина Фролова:

Сейчас мы с вами на улице Комсомольской. Это тоже одна из старейших улиц Минска, она была Фелициановской, Богоявленской и Богодельной, названия связаны с религиозными сюжетами. Например, Фелициановская, потому что в костеле Пресвятой Девы Марии находились мощи Святого Фелициана, привезенные сюда из Рима. Даже День Святого Фелициана (6 февраля) отмечался как День города Минска, поэтому улица носила такое название.

В 2018-м улочка пережила реконструкцию и несказанно похорошела, но сохранила свою изюминку. Этот кованый балкончик польских мастеров – самый старый в столице. Подойдя поближе, даже можно прочитать его красивую дату рождения – 1888 год. Пару шагов вперед – и перед нами открывает тайну еще одна арка. Эти гаражи не что иное, как былые конюшни, а дворик раньше называли каретным. В начале 20 века тут располагалась гостиница Дрейцера. Поговаривают, что вокруг нее кружили ночные бабочки.

Екатерина Фролова:

Официально публичные дома были запрещены в 1920 году. Когда пришла советская власть, исчезла целая индустрия, потому что на публичные дома работали модистки, которые создавали наряды для девушек, швеи, музыканты, врачи и многие другие люди. А в этом бело-розовом доме была еще одна гостиница – «Левадия», в которой ровно век назад останавливался художник-декоратор Сергей Эйзенштейн. Он был очарован Минском. «Здесь же прямо Европа. Совершенно свободно продаются лимоны, картофельная мука, миндаль, чернослив, грецкие орехи, цикорий. Днем и ночью электричество», – такую заметку оставил о нашей столице будущий режиссер.

Иван Басалыга, минчанин:

Идея «Уха желаний» пришла в далеком 1999 году, когда я был в командировке в Петрозаводске, там и подсмотрел это. В 2017 году воплотить в жизнь эту идею помог художник Борис Демьянович Сидоренко. Чтобы исполнилось желание, нужно подойти и погладить мочку уха, потом загадать желание, оно обязательно сбудется.