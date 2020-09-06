Прямой эфир

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?

06 сентября 2020 22:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Книжный фестиваль, научные конференции, выставки и тематические площадки. 27-ой День белорусской письменности встречала Белыничская земля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-1

Праздник начался 5 сентября – международный круглый стол собрал белорусских и зарубежных литераторов. А в главный день праздника, 6 сентября, гостям презентовали насыщенную программу.  

Подробности в материале Дмитрия Бояровича.  

Аккуратные и красивые – такими День белорусской письменности встречают Белыничи. Место, где проживает чуть больше 9 тысяч человек – не узнать. В этом году обновили стадион, реконструировали парк «Липовый гай» и Аллею героев.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-4

Ирина Фурсова, заместитель председателя Белыничского районного исполнительного комитета:
Адрамантавана амаль уся архітэктура горада: жылфонд, установы адукацыі, культуры, медыцыны. Мы нават можна сказаць, так атрымалі другое жыццё. Мы сталі лепшымі, прыгожымі, жаданымі – мы чакалі гэта свята.

Выставки живописи мастеров со всей Могилевской области, книжные фестивали – событий было много. То, насколько похорошел город, отмечали и местные жители, и гости Белыничей.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-7

Настроение вообще отличное. Спасибо большое организаторам, что сохранили все-таки такие традиции. Ну и нам приятно, и детям приятно просто прийти посмотреть.  

Праздничное настроение, все отлично.  

Приятно, что у нас такой праздник.  

И что наш город преобразился очень.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-10

Вот город преобразился, конечно, очень красивый, хороший. Он и до этого был неплохой, но сейчас выставки все. Здесь красиво все очень украшено.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-13

У нас столько людей не было. Очень много людей, народу. Все хорошо, все красиво.

Все замечательно. Очень интересно, конечно, все сделано.

Да, город наш преобразился.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-16

Естественно, Белыничи заслуживают такого внимания – это духовное место. Своей репутацией город обязан Белыничской иконе Божией Матери. В 13 веке монахи, спасая лик от нападения хана Батыя, вывезли его из Киева. Здесь образ начал излучать свет.   

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-19

Алена Грибайлова, библиотекарь:  
На этом месте, на этой горе был возведен – сначала церквушечка деревянная в честь пророка Ильи, затем там возник мужской православный монастырь. Таким образом, постепенно возникло поселение, которое получило название в честь вот этого первого чуда – белые ночи, Белыничи.  

Николай Подобед, Наталья Батракова, Василий Найдин – Белыничский район подарил Беларуси много писателей. Родину в своих произведениях запечатлел и Витольд Бялыницкий-Бируля. Художник, благодаря которому местные пейзажи знают и в Европе, и в России.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-22

Поэтому среди обновлений, посвященных празднику, особое место занимает музей Витольда Бялыницкого-Бирули, известного художника – это фактически новое здание. Здесь появились три зала и ряд экспонатов.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-25

Экспонат, которого точно ждали в Белыничах, – фреска «Восхождение на Голгофу». Образ буквально возродили из небытия. Работу, которая долгое время украшала местный кармелитский монастырь, 40 лет назад спасли художники.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-28

Татьяна Тикунова, директор музея В. К. Бялыницкого-Бирули:
Фреска отреставрирована. К сожалению, некоторые фрагменты спасти не удалось. Но художники не дополняли ее, а только графически написали контуры, дабы все сохранилось непосредственно в том виде, в котором дошло до нас.

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-31

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Этот музей будет функционировать не только для жителей Белыничского района, города Белыничи, но и в целом для всей нашей страны. Потому что дети с экскурсией будут обязательно сюда приезжать, тут будут проводиться соответствующие уроки для того, чтобы мы знали историю нашей страны, чтили ее.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-34

Дмитрий Боярович, СТВ:
Кожны з прысутных на свяце мог пабачыць героеў знакамітых карцін вядомых мастакоў, якія літаральна ажылі. Тут і Грэк, і Леанарда да Вінчы, і Рубенс, і Ян Вермеер.

Центральные темы Дня письменности в этом году – 90-летие Владимира Короткевича, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также Год малой Родины.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-37

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Пачынаючы з 1994 года, Дзень беларускага пісьменства правялі ў самых розных кутках Беларусі. І за гэты доўгі час свята прайшло шлях ад шэраговага культурнага мерапрыемства, да аднаго з найбуйнейшых нацыянальных праектаў, без якога сёння нельга ўявіць духоўнае жыццё нашага народа.

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-40

С большой сцены прозвучали слова благодарности победителям национальной литературной премии. В этом году в ней приняли участие 80 авторов. Жюри выбирало из 64 работ, общее в них – тема любви к Родине.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-43

Ольга Никитенко, поэт:  
Адчуваю вялікае шчасце, таму што для мяне гэта сапраўды вельмі значная ўзнагарода, і гэта, безумоўна, прызнанне маёй творчасці славутымі майстрамі слова, якіх я паважаю. І я вельмі ганаруся, што я ў гэтым годзе стала пераможцам.  

Один из лауреатов национальной литературной премии – Иван Саверченко. Маститый писатель стал победителем в номинации «Лучшее произведение литературной критики». Его работа «Магия слова» – это подробный анализ деятельности отечественных просветителей.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-46

Иван Саверченко, писатель:  
Кніга, якая была намінавана – гэта «Магія слова. Беларускія пісьменнікі 12-18 стагоддзя». Я ў ёй напісаў пра нашых выдатных майстроў слова Кірыла Тураўскага, Францыска Скарыны, Сімяёна Полацкага, Сымона Буднага – паказаў іх інтэлектуальныя здабыткі, уклад у літаратуру, пісьменства. Засведчыла такім чынам, што беларусы маюць глыбокую культуру.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-49

Белыничская публика тепло приняла участников конкурса «Живая классика». Лучшие участники проекта, который ежегодно организует «Столичное телевидение» и Министерство информации, исполнили отрывки из стихотворений классиков: Панченко, Короткевича, Коласа.  

Финал Республиканского творческого конкурса юных читателей «Живая классика»

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-52

Дмитрий Левченко, участник творческого конкурса «Живая классика»:
Для нас гэта вялікі гонар – удзельнічаць у такім свяце. Гэта вялікае свята для нашай краіны. Мы вельмі на сцэне хваляваліся, але ўсё прайшло з поспехам.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-55

Руслан Алехно, певец:  
Эти праздники необходимы по той простой причине, что мы не должны забывать культуру и корни нашей страны. В особенности это касается молодого подрастающего поколения. Я считаю, что это нужно только приумножать. И сохранять – самое главное.  

Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?-58

Праздник белорусской письменности пробуждает национальную мысль в тех местах, где он проходит. Маленькие города, благодаря поддержке, дают своим жителям больше возможностей ценить культурное наследие. И этот праздничный круг продолжает двигаться. В 2021 году День белорусской письменности пройдет в Копыле.  

# День белорусской письменности # Культура # Ирина Фурсова # Алена Грибайлова # Николай Подобед # Наталья Батракова # Василий Найдин # Витольд Бялыницкий-Бируля # Татьяна Тикунова # Игорь Петришенко # Дмитрий Боярович # Андрей Кунцевич # Ольга Никитенко # Иван Саверченко # Дмитрий Левченко # Руслан Алехно # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства
05 сентября 2020 20:31

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства

Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция
05 сентября 2020 12:14

Елена Ходыко: 27-й раз подряд проходит День письменности. Это замечательная традиция

Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»
04 сентября 2020 09:52

Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»