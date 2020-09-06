Каждый мог увидеть героев знаменитых картин. Чем ещё запомнился День белорусской письменности в Белыничах?

Новости Беларуси. Книжный фестиваль, научные конференции, выставки и тематические площадки. 27-ой День белорусской письменности встречала Белыничская земля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Праздник начался 5 сентября – международный круглый стол собрал белорусских и зарубежных литераторов. А в главный день праздника, 6 сентября, гостям презентовали насыщенную программу. Подробности в материале Дмитрия Бояровича. Аккуратные и красивые – такими День белорусской письменности встречают Белыничи. Место, где проживает чуть больше 9 тысяч человек – не узнать. В этом году обновили стадион, реконструировали парк «Липовый гай» и Аллею героев.

Ирина Фурсова, заместитель председателя Белыничского районного исполнительного комитета:

Адрамантавана амаль уся архітэктура горада: жылфонд, установы адукацыі, культуры, медыцыны. Мы нават можна сказаць, так атрымалі другое жыццё. Мы сталі лепшымі, прыгожымі, жаданымі – мы чакалі гэта свята. Выставки живописи мастеров со всей Могилевской области, книжные фестивали – событий было много. То, насколько похорошел город, отмечали и местные жители, и гости Белыничей.

Настроение вообще отличное. Спасибо большое организаторам, что сохранили все-таки такие традиции. Ну и нам приятно, и детям приятно просто прийти посмотреть. Праздничное настроение, все отлично. Приятно, что у нас такой праздник. И что наш город преобразился очень.

Вот город преобразился, конечно, очень красивый, хороший. Он и до этого был неплохой, но сейчас выставки все. Здесь красиво все очень украшено.

У нас столько людей не было. Очень много людей, народу. Все хорошо, все красиво. Все замечательно. Очень интересно, конечно, все сделано. Да, город наш преобразился.

Естественно, Белыничи заслуживают такого внимания – это духовное место. Своей репутацией город обязан Белыничской иконе Божией Матери. В 13 веке монахи, спасая лик от нападения хана Батыя, вывезли его из Киева. Здесь образ начал излучать свет.

Алена Грибайлова, библиотекарь:

На этом месте, на этой горе был возведен – сначала церквушечка деревянная в честь пророка Ильи, затем там возник мужской православный монастырь. Таким образом, постепенно возникло поселение, которое получило название в честь вот этого первого чуда – белые ночи, Белыничи. Николай Подобед, Наталья Батракова, Василий Найдин – Белыничский район подарил Беларуси много писателей. Родину в своих произведениях запечатлел и Витольд Бялыницкий-Бируля. Художник, благодаря которому местные пейзажи знают и в Европе, и в России.

Поэтому среди обновлений, посвященных празднику, особое место занимает музей Витольда Бялыницкого-Бирули, известного художника – это фактически новое здание. Здесь появились три зала и ряд экспонатов.

Экспонат, которого точно ждали в Белыничах, – фреска «Восхождение на Голгофу». Образ буквально возродили из небытия. Работу, которая долгое время украшала местный кармелитский монастырь, 40 лет назад спасли художники.

Татьяна Тикунова, директор музея В. К. Бялыницкого-Бирули:

Фреска отреставрирована. К сожалению, некоторые фрагменты спасти не удалось. Но художники не дополняли ее, а только графически написали контуры, дабы все сохранилось непосредственно в том виде, в котором дошло до нас.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Этот музей будет функционировать не только для жителей Белыничского района, города Белыничи, но и в целом для всей нашей страны. Потому что дети с экскурсией будут обязательно сюда приезжать, тут будут проводиться соответствующие уроки для того, чтобы мы знали историю нашей страны, чтили ее.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Кожны з прысутных на свяце мог пабачыць героеў знакамітых карцін вядомых мастакоў, якія літаральна ажылі. Тут і Грэк, і Леанарда да Вінчы, і Рубенс, і Ян Вермеер. Центральные темы Дня письменности в этом году – 90-летие Владимира Короткевича, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также Год малой Родины.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Пачынаючы з 1994 года, Дзень беларускага пісьменства правялі ў самых розных кутках Беларусі. І за гэты доўгі час свята прайшло шлях ад шэраговага культурнага мерапрыемства, да аднаго з найбуйнейшых нацыянальных праектаў, без якога сёння нельга ўявіць духоўнае жыццё нашага народа.

С большой сцены прозвучали слова благодарности победителям национальной литературной премии. В этом году в ней приняли участие 80 авторов. Жюри выбирало из 64 работ, общее в них – тема любви к Родине.

Ольга Никитенко, поэт:

Адчуваю вялікае шчасце, таму што для мяне гэта сапраўды вельмі значная ўзнагарода, і гэта, безумоўна, прызнанне маёй творчасці славутымі майстрамі слова, якіх я паважаю. І я вельмі ганаруся, што я ў гэтым годзе стала пераможцам. Один из лауреатов национальной литературной премии – Иван Саверченко. Маститый писатель стал победителем в номинации «Лучшее произведение литературной критики». Его работа «Магия слова» – это подробный анализ деятельности отечественных просветителей.

Иван Саверченко, писатель:

Кніга, якая была намінавана – гэта «Магія слова. Беларускія пісьменнікі 12-18 стагоддзя». Я ў ёй напісаў пра нашых выдатных майстроў слова Кірыла Тураўскага, Францыска Скарыны, Сімяёна Полацкага, Сымона Буднага – паказаў іх інтэлектуальныя здабыткі, уклад у літаратуру, пісьменства. Засведчыла такім чынам, што беларусы маюць глыбокую культуру.

Белыничская публика тепло приняла участников конкурса «Живая классика». Лучшие участники проекта, который ежегодно организует «Столичное телевидение» и Министерство информации, исполнили отрывки из стихотворений классиков: Панченко, Короткевича, Коласа. Финал Республиканского творческого конкурса юных читателей «Живая классика»

Дмитрий Левченко, участник творческого конкурса «Живая классика»:

Для нас гэта вялікі гонар – удзельнічаць у такім свяце. Гэта вялікае свята для нашай краіны. Мы вельмі на сцэне хваляваліся, але ўсё прайшло з поспехам.

Руслан Алехно, певец:

Эти праздники необходимы по той простой причине, что мы не должны забывать культуру и корни нашей страны. В особенности это касается молодого подрастающего поколения. Я считаю, что это нужно только приумножать. И сохранять – самое главное.