«Играть музыку – это очень тяжело»: Диана Арбенина сетует на выбор профессии

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я хотел у Вас спросить: как Вы считаете, кому легче? Девочке или мальчику? И зависит ли ситуация от возраста? В каком-то возрасте легче мальчику, в каком-то девочке?

Диана Арбенина:

В каждом доме своё, безусловно. Свои правила. И то, что складывается в одной семье, никогда бы не сложилось в другой семье. Что касается нашей семьи, то Марте тяжелее.

Девочке тяжелее.

Хотя бы, потому что она постоянно пытается доказать всем – себе, мне, Артёму, окружающим – что она не хуже, чем Артём. У неё почему-то в голове уже сейчас, в 6 с половиной лет, сложилось так, что мальчики лучше. Вот я, когда, например, прихожу в магазин – извините, так называемый офф-топ.

Я, когда прихожу в магазин, прохожу мимо мужского отдела одежды и думаю: «Боже, почему на них так классно шьют?»

Потом иду дальше и думаю: «Почему так на женщин плохо? Почему женщинам так вот странно подбирают наряды?» Может быть, это из этой же области, но Марта абсолютно уверена в том, что Тёма удачливей, красивее, что к нему меньше требований и так далее. То есть, она себя отстаивает буквально с самого рождения.