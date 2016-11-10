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«Играть музыку – это очень тяжело»: Диана Арбенина сетует на выбор профессии

10 ноября 2016 20:53
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Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я хотел у Вас спросить: как Вы считаете, кому легче? Девочке или мальчику? И зависит ли ситуация от возраста? В каком-то возрасте легче мальчику, в каком-то девочке?

Диана Арбенина:
В каждом доме своё, безусловно. Свои правила. И то, что складывается в одной семье, никогда бы не сложилось в другой семье. Что касается нашей семьи, то Марте тяжелее.

Девочке тяжелее.

Хотя бы, потому что она постоянно пытается доказать всем – себе, мне, Артёму, окружающим – что она не хуже, чем Артём. У  неё почему-то в голове уже сейчас, в 6 с половиной лет, сложилось так, что мальчики лучше.  Вот я, когда, например, прихожу в магазин – извините, так называемый офф-топ.

Я, когда прихожу в магазин, прохожу мимо мужского отдела одежды и думаю: «Боже, почему на них так классно шьют?»

Потом иду дальше и думаю: «Почему так на женщин плохо? Почему женщинам так вот странно подбирают наряды?» Может быть, это из этой же области, но Марта абсолютно уверена в том, что Тёма удачливей, красивее, что к нему меньше требований и так далее. То есть, она себя отстаивает буквально с самого рождения.

«Играть музыку – это очень тяжело»: Диана Арбенина сетует на выбор профессии -1


Значит ли это, что Вы тоже считаете, что, в принципе, девочкам и женщинам посложнее в жизни?

Диана Арбенина:
А я – наоборот. Я, может быть, лет 20 назад, если бы мы встретились, сказала бы: «Да». Но теперь я могу сказать, что женщина – если она настоящая женщина, если она понимает вою природу – она способна сделать так, чтобы ей жилось легче. Потому что она гибче. Потому что она, в хорошем смысле слова, хитрее. 

Она более непоследовательна и, по большому счёту, она имеет возможность не отвечать за свои слова.

Что касается мужчин, то, мне кажется, им намного сложнее, они тоньше, как ни странно. Сейчас, конечно, женская часть аудитории просто кинет булыжником таким.

Но, мне кажется, мужчины тоньше, более ранимее.

И у них одиночества больше.  А в женщинах, по большому счёту, оно даже и не нужно. И что касается меня, если не быть голословной, то я сетую только на выбор профессии. Потому что играть музыку – это очень тяжело. И в быту тяжело, и в организации мыслительного ежедневного процесса тяжело.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Диана Арбенина

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