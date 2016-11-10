Диана Арбенина о детях-первоклассниках: «3 сентября поняла, что это – трагедия»

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас удивительная возможность наблюдать, как растут два человека: один – мальчик, другая – девочка. Им, кстати, 6 лет. Они пошли в школу?

Диана Арбенина:

6 с половиной. Пошли.

Поздравляю.

Диана Арбенина:

Спасибо большое.

Я принимала поздравления 1 сентября.

3-его я поняла, что это – трагедия.

То есть они пришли домой и сказали: «Мама, почему ты не сказала, что это – 11 лет?»

Диана Арбенина:

Нет. Они пришли и сказали, что им просто ничего не задано.

И ничего никогда не будет задано.

Поэтому я поняла, что Голгофа началась.