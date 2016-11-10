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Диана Арбенина о детях-первоклассниках: «3 сентября поняла, что это – трагедия»

10 ноября 2016 20:52
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Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас удивительная возможность наблюдать, как растут  два человека: один – мальчик, другая – девочка. Им, кстати, 6 лет. Они пошли в школу?

Диана Арбенина:
6 с половиной. Пошли.

Поздравляю.

Диана Арбенина:
Спасибо большое.

Я принимала поздравления 1 сентября.

3-его я поняла, что это – трагедия.       

То есть они пришли домой и сказали: «Мама, почему ты не сказала, что это – 11 лет?»

Диана Арбенина:
Нет. Они пришли и сказали, что им просто ничего не задано.

И ничего никогда не будет задано.

Поэтому я поняла, что Голгофа началась.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Диана Арбенина

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