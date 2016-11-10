Диана Арбенина: «Рок образца Aerosmith – это мне не близко»

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Такой вопрос: мне кажется, Вы – чуть ли не единственный музыкант оставшийся, который, скажем так, достаточно мужественно признаётся, что он играет рок. Все те люди, которых записали в историю русского рок-н-ролла, как-то стесняются об этом говорить. Называют свою музыку другими словами.
Диана Арбенина:
Какими?
Рокапопс, например, как «Мумий тролль» говорит. Я с Борисом Борисовичем записывал интервью, он говорит: «Да, мы как-то так, в общем, вписались в общий шоу-бизнес. Это, в общем, музыка». А Вы вот чуть ли не последний солдат рок-н-ролла. Причём, так уж получилось, что этот солдат – барышня. Не кажется ли в этом что-то удивительное?
Диана Арбенина:
Я – не барышня.
Я, во-первых, – мадемуазель.
Послушайте, ну, кому что. Если с годами стиль некоторых групп становится мягче и становится, скажем так, более мейнстрима добавляется в музыке. То у нас всё чётче и чётче проступают черты конкретного рок-н-ролльного замеса. Я бы сказала так: даже с приходом соло-гитариста, с которым я играю уже не первый, а, получается, третий год. Это, всё-таки, больше такой западный рок.
И рок не образца, например, Aerosmith – это мне не близко.
А такая достаточно современная, но роковая музыка. Но не русский рок. Не русский. Несмотря на то, что я большое внимание уделяю тексту и мне категорически претят глупые слова в песнях, прежде всего в музыке мне интересен ритмический рисунок. Нота, а потом буква.
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