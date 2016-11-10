Диана Арбенина: «Рок образца Aerosmith – это мне не близко»

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Такой вопрос: мне кажется, Вы – чуть ли не единственный музыкант оставшийся, который, скажем так, достаточно мужественно признаётся, что он играет рок. Все те люди, которых записали в историю русского рок-н-ролла, как-то стесняются об этом говорить. Называют свою музыку другими словами.

Диана Арбенина:

Какими?

Рокапопс, например, как «Мумий тролль» говорит. Я с Борисом Борисовичем записывал интервью, он говорит: «Да, мы как-то так, в общем, вписались в общий шоу-бизнес. Это, в общем, музыка». А Вы вот чуть ли не последний солдат рок-н-ролла. Причём, так уж получилось, что этот солдат – барышня. Не кажется ли в этом что-то удивительное?