«Я не выбирала рок, рок выбрал меня»: Диана Арбенина отвечает на «Простые вопросы»

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Диана Сергеевна, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время поговорить. Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы»:

Для земляков всегда. Добро пожаловать на родину. Вы знаете, я помню концерт в Минске на стадионе «Динамо», где Вы вышли и так сказали очень смачно: «Привет, Родина!» И я эти буквы «р» запомнил, при том, что у Вас и дети-то – Артём Арбенин. Диана Арбенина:

Марта Арбенина. Марта Арбенина. И вот у Вас самое смачное «р» из тех, которые можно услышать. Это что-то тигриное? Или от слова «рок»? Диана Арбенина:

Я Вам отвечу так: это – судьба, наверное, всё же. Потому что, во-первых, я не выбирала рок, а рок выбрал меня в какой-то момент. Мне так кажется. А что касается буквы «р», то, поскольку я – лингвист, мне всегда нравились сонорные, а их три в русском языке: «л», «р» и «м». И вот эти непонятные полугласные и полусогласные, которые образуют такую небольшую группу, они всегда мне были интересны. Они ж звонкие. Несмотря на то, что… Я сейчас буду про язык говорить, давайте не будем.



А ничего, очень интересно. У Вас получается из-за Вашего «р» такой анти-Вертинский.

Диана Арбенина: Анти-Вертинский? Слушайте, знаете, что может быть? Я наблюдаю за своей речью и понимаю, что речевой аппарат с годами меняется. И вот это «р», которое было изначально более твёрдое, оно становится мягче. Почему, я не знаю. Вы знаете, Вы, наверное, догадываетесь, почему. Всё-таки, с одной стороны, женский голос, с другой стороны очень, скажем так, такая мужественная интонация. Диана Арбенина:

Да ладно. Слушайте, я, вообще, между прочим, во-первых, абсолютно не мужественная. Я только делаю зарядку. А во-вторых, что касается интонаций, то в них преобладает, всё-таки, пластика. Может быть, есть некий такой напор, безусловно, но этому меня научила сцена. Поскольку, представляете себе, какой звук у меня на сцене, и какой нужно иметь напор в голосе, чтобы его, так сказать, перепевать. Но и женщины с нежным голосом выходят на такую же сцену. Диана Арбенина:

И быстро уходят. О чём мы говорим, скажите, пожалуйста? Давайте о рок-н-ролле. Диана Арбенина:

Мне кажется, я Вас перебиваю постоянно. Извините, пожалуйста. Ничего-ничего, что Вы! Я с удовольствием Вас слушаю. Такой вопрос: мне кажется, Вы – чуть ли не единственный музыкант оставшийся, который, скажем так, достаточно мужественно признаётся, что он играет рок. Все те люди, которых записали в историю русского рок-н-ролла, как-то стесняются об этом говорить. Называют свою музыку другими словами.



Диана Арбенина:

Какими?

Рокапопс, например, как «Мумий тролль» говорит. Я с Борисом Борисовичем записывал интервью, он говорит: «Да, мы как-то так, в общем, вписались в общий шоу-бизнес. Это, в общем, музыка». А Вы вот чуть ли не последний солдат рок-н-ролла. Причём, так уж получилось, что этот солдат – барышня. Не кажется ли в этом что-то удивительное? Диана Арбенина: Я – не барышня. Я, во-первых, – мадемуазель. Послушайте, ну, кому что. Если с годами стиль некоторых групп становится мягче и становится, скажем так, более мейнстрима добавляется в музыке. То у нас всё чётче и чётче проступают черты конкретного рок-н-ролльного замеса. Я бы сказала так: даже с приходом соло-гитариста, с которым я играю уже не первый, а, получается, третий год. Это, всё-таки, больше такой западный рок. И рок не образца, например, Aerosmith – это мне не близко. А такая достаточно современная, но роковая музыка. Но не русский рок. Не русский. Несмотря на то, что я большое внимание уделяю тексту и мне категорически претят глупые слова в песнях, прежде всего в музыке мне интересен ритмический рисунок. Нота, а потом буква. Меня очень удивило в Вашем интервью одном признание – Вы рассказывали, как Вы увольняете людей, с которыми работаете. И признались в том, как Вы попросили уйти из группы Светлану Сурганову. Вы сказали: «Я хочу, чтоб ты ушла». Она спросила: «А когда?» Вы сказали: «Сейчас». В следующем абзаце Вы рассказываете: «Я из тех людей, которые не вернут тухлый суп, будут есть, чтобы не обидеть кухню в ресторане». Получается что? Вы придерживаетесь той же истории, что ни с кем не бываешь так жесток, как с самыми близкими людьми. Диана Арбенина: Музыка – это не близость, в первую очередь. Это – не богадельня. Если ты понимаешь, что человек, с которым ты начал когда-то делать новое… А новое делать очень сложно, потому что непонятно, куда тебя вынесет и, вообще, будет ли это состоятельно. Не с точки зрения денег, а с точки зрения идеи. И, когда ты видишь, что это на твоих глазах превращается в прах. Не в пыль даже, а в прах. И девальвируется. То, к сожалению, нужно себя вести именно так. Если ты сидишь в ресторане и понимаешь, что ты просто пришёл не в тот ресторан и не хочешь сегодня есть рассольник, то, всё-таки, можно, мне кажется, себя заставить и повара не обижать. Он же ни при чём. Я ответила на Ваш вопрос? Нет.



Диана Арбенина:

Я сижу и думаю: «Почему я куртку не сняла?» Нет, что касается близких, то, действительно, я очень требовательна. И что касается Светы Сургановой, то на ней, к сожалению…

Почему «к сожалению», потому что я, например, очень завидую группе «Чайф». Вот группа «Чайф», которая – никогда не скажешь, что она играет не рок-н-ролл, а что-то другое. Потому что группа «Чайф» играет исключительно все свои годы только рок-н-ролл. Вот они вместе постоянно и я им завидую. Также я завидую группе «Би-2» – свои землякам, и Вашим землякам. Они же отсюда, из Беларуси. Группе «Ночные снайперы» была уготована другая судьба. Я хотела сказать – круговерть. Но это – неправильное слово. Но, всё-таки, нет того состава, который был с самого начала. И я думаю, что музыка, к сожалению, для всех для нас – это стоит признать – из-за этого выиграла. Потому что, как только в этой группе наступала стагнация, она начинала терять. У Вас удивительная возможность наблюдать, как растут два человека: один – мальчик, другая – девочка. Им, кстати, 6 лет. Они пошли в школу? Диана Арбенина:

6 с половиной. Пошли. Поздравляю. Диана Арбенина:

Спасибо большое. Я принимала поздравления 1 сентября. 3-его я поняла, что это – трагедия. То есть они пришли домой и сказали: «Мама, почему ты не сказала, что это – 11 лет?» Диана Арбенина:

Нет. Они пришли и сказали, что им просто ничего не задано. И ничего никогда не будет задано. Поэтому я поняла, что Голгофа началась. Я очень давно, когда у меня у самого не было детей, записывал интервью с уважаемым актёром и спрашивал о детях. Он говорит: «Ой, у меня мальчик». Я говорю: «Мальчик, наверное, это хорошо?» Он: «Почему хорошо? Это – ужас. Это девочке легко. Девочка должна всего лишь выйти замуж. А мальчик должен состояться». Диана Арбенина:

Он был арабский шейх?



Нет. Это – известнейший актёр. Но речь же сейчас не о нём. Я хотел у Вас спросить: как Вы считаете, кому легче? Девочке или мальчику? И зависит ли ситуация от возраста? В каком-то возрасте легче мальчику, в каком-то девочке?

Диана Арбенина:

В каждом доме своё, безусловно. Свои правила. И то, что складывается в одной семье, никогда бы не сложилось в другой семье. Что касается нашей семьи, то Марте тяжелее. Девочке тяжелее. Хотя бы, потому что она постоянно пытается доказать всем – себе, мне, Артёму, окружающим – что она не хуже, чем Артём. У неё почему-то в голове уже сейчас, в 6 с половиной лет, сложилось так, что мальчики лучше. Вот я, когда, например, прихожу в магазин – извините, так называемый офф-топ. Я, когда прихожу в магазин, вот прохожу мимо мужского отдела одежды и думаю: «Боже, почему на них так классно шьют?» Потом иду дальше и думаю: «Почему так на женщин плохо? Почему женщинам так вот странно подбирают наряды?» Может быть, это из этой же области, но Марта абсолютно уверена в том, что Тёма удачливей, красивее, что к нему меньше требований и так далее. То есть, она себя отстаивает буквально с самого рождения. Значит ли это, что Вы тоже считаете, что, в принципе, девочкам и женщинам посложнее в жизни? Диана Арбенина:

А я – наоборот. Я, может быть, лет 20 назад, если бы мы встретились, сказала бы: «Да». Но теперь я могу сказать, что женщина – если она настоящая женщина, если она понимает вою природу – она способна сделать так, чтобы ей жилось легче. Потому что она гибче. Потому что она, в хорошем смысле слова, хитрее. Она более непоследовательна и, по большому счёту, она имеет возможность не отвечать за свои слова. Что касается мужчин, то, мне кажется, им намного сложнее, они тоньше, как ни странно. Сейчас, конечно, женская часть аудитории просто кинет булыжником таким. Но, мне кажется, мужчины тоньше, более ранимее. И у них одиночества больше. А в женщинах, по большому счёту, оно даже и не нужно. И что касается меня, если не быть голословной, то я сетую только на выбор профессии. Потому что играть музыку – это очень тяжело. И в быту тяжело, и в организации мыслительного ежедневного процесса тяжело.



Скажите, а Вы с детьми можете вот так называемые «сюси-пуси»? Уменьшительно-ласкательные слова Вы используете?

Диана Арбенина:

Конечно. У меня есть две племянницы. Не две племянницы, а две внучки. Оказывается, я – просто бабушка. Понимаете, в чём дело ещё. И я просто таю, когда с ними общаюсь. И с детьми я совершенно другая. То есть, у Вас пропадает Ваша буква «р» и можно увидеть такую размягчённую версию Дианы Арбениной? Диана Арбенина:

Конечно. Размягчённую. И потом, мне дети доверяют, что самое главное. В финале позвольте вопрос о Вашем новом альбоме. Диана Арбенина:

Почему в финале? Давайте ещё поговорим, мне так понравилось. Серьёзно. Тогда не в финале, но позвольте тогда такой вопрос о Вашем альбоме «Выживут только влюблённые». Вы говорите о том, что влюблённый человек чувствует себя, как голый. А вот мне, как и многим, наверное, людям, писавшим произведения, ставшие историей литературы о любви, кажется, что любовь может быть, в общем, большим наказанием, испытанием. Какой точки зрения Вы придерживаетесь? Диана Арбенина: Это – кара, испытание. Если ты его проходишь достойно. Если ты его просто проходишь и остаёшься в живых, то это, конечно – благость.



Мы с Вами говорим о рок-н-ролле. Никто не станет отрицать, что Вы искренни во всех своих поступках и высказываниях. За что, в общем, Вам достаточно много доставалось. Но для того, чтобы быть успешной в профессии, Вам приходится встраиваться в ту систему, которая называется шоу-бизнесом или, скажем, поп-культурой. Я нашёл Вашу удивительную фотографию на обложке журнала – знаете, такая Диана Арбенина, рок-н-рольщица, а там написано: «Бьюти-советики. Цыганков увёл молоденькую девочку». В общем, такой диссонанс катастрофический. Но Вы совершенно точно понимаете, что, как бы, чтобы выжить, Вы стали этой частью системы. Отсюда и «Голос», отсюда и «Главная сцена», большие поп-звёзды, сидящие рядом с Вами и, до этого, в «Двух звёздах» – с актёром из телевизионного сериала.