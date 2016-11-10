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«Музыка – не богадельня»: почему Диана Арбенина завидует группе «Чайф»?

10 ноября 2016 20:51
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Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Меня очень удивило в Вашем интервью одном признание – Вы рассказывали, как Вы увольняете людей, с которыми работаете. И признались в том, как Вы попросили уйти из группы Светлану Сурганову. Вы сказали: «Я хочу, чтоб ты ушла». Она спросила: «А когда?» Вы сказали: «Сейчас». В следующем абзаце Вы рассказываете: «Я из тех людей, которые не вернут тухлый суп, будут есть, чтобы не обидеть кухню в ресторане». Получается что? Вы придерживаетесь той же истории, что ни с кем не бываешь так жесток, как с самыми близкими людьми.

Диана Арбенина:
Музыка – это не близость, в первую очередь. Это – не богадельня. Если ты понимаешь, что человек, с которым ты начал когда-то делать новое… А новое делать очень сложно, потому что непонятно, куда тебя вынесет и, вообще, будет ли это состоятельно. Не с точки зрения денег, а с точки зрения идеи. И, когда ты видишь, что это на твоих глазах превращается в прах.

Не в пыль даже, а в прах. И девальвируется.

То, к сожалению, нужно себя вести именно так. Если ты сидишь в ресторане и понимаешь, что ты просто пришёл не в тот ресторан и не хочешь сегодня есть рассольник, то, всё-таки, можно, мне кажется, себя заставить и повара не обижать. Он же ни при чём. Я ответила на Ваш вопрос?

Нет.  

«Музыка – не богадельня»: почему Диана Арбенина завидует группе «Чайф»?-1


Диана Арбенина:
Я сижу и думаю: «Почему я куртку не сняла?»

Нет, что касается близких, то, действительно, я очень требовательна.

И что касается Светы Сургановой, то на ней, к сожалению… Почему «к сожалению», потому что я, например, очень завидую группе «Чайф». Вот группа «Чайф», которая – никогда не скажешь, что она играет не рок-н-ролл, а что-то другое. Потому что группа «Чайф» играет исключительно все свои годы только рок-н-ролл. Вот они вместе постоянно и я им завидую.

Также я завидую группе «Би-2» – свои землякам, и Вашим землякам.

Они же отсюда, из Беларуси. Группе «Ночные снайперы» была уготована другая судьба. Судьба… Я хотела сказать – круговерть. Но это – неправильное слово. Но, всё-таки, нет того состава, который был с самого начала. И я думаю, что музыка, к сожалению, для всех для нас – это стоит признать – из-за этого выиграла. Потому что, как только в этой группе наступала стагнация, она начинала терять.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Диана Арбенина

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