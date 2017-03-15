Художественный проект «От Лиссабона через Минск до Владивостока» теперь экспонируется в Москве

Новости Беларуси. Искусство, которое объединяет от Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока
Выставка с таким названием проходит в столице России.
Она расположилась на территории посольства нашей страны. Около 30 художников практически из трех десятков государств представили свои работы.
Среди участников – и признанные мэтры, и молодые авторы.
Их работы зачастую разные по жанру и стилю, но таким образом подчеркивают основную идею выставки –
создание общего культурного пространства, несмотря на границы и расстояния.