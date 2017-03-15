Художественный проект «От Лиссабона через Минск до Владивостока» теперь экспонируется в Москве

Их работы зачастую разные по жанру и стилю, но таким образом подчеркивают основную идею выставки –

Она расположилась на территории посольства нашей страны. Около 30 художников практически из трех десятков государств представили свои работы.

Новости Беларуси. Искусство, которое объединяет от Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока

Виктор Альшевский, художник, куратор выставки «От Лиссабона через Минск, Москву до Владивостока»:

Когда таким вот образом движется большая коллекция картин из различных стран, и можно их увидеть, я восхищаюсь.

Выставка проходит под официальным патронажем ЮНЕСКО.

Посетить арт-площадку можно до начала апреля. А уже после этого экспозицию увидят жители Лиссабона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.