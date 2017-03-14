Романтик джаза Кевин Махогани: о первой любви, музыке и вдохновении

Жизнь одарила его притягательным тембром голоса, а судьба принесла ему признание и известность. Он мог бы стать кларнетистом, саксофонистом, пианистом и даже звездой кино. Но он выбрал вокал, и мир узнал джазового певца Кевина Махогани.

Кевин Махогани родился в 1958 году в американском городе Канзас-Сити. Будучи подростком, он освоил различные музыкальные инструменты. Вскоре музыка зазвучала и внутри него самого – Кевин организовал джазовый хор и стал пробовать себя в роли вокалиста. Свой первый альбом в качестве сольного исполнителя он записал в 1993 году. С тех пор его жизнь представляет собой музыкальное путешествие по всему миру.

Каковы Ваши первые впечатления о Минске?

Многое я ещё не успел посмотреть. Но уже могу сказать, что Минск - красивый город, приветливый, люди здесь очень хорошие. Мне здесь нравится.

Помогал ли Вам в жизни низкий бархатный баритон произвести впечатление?

Да, бывали такие ситуации, когда в молодости голосом я пытался повлиять на женщин, произвести впечатление. Но сейчас свой голос я использую в других целях – для того, чтобы объединить людей, создать хорошую атмосферу.

Весна – пора любви. Помните ли Вы свою первую любовь?

Моя первая любовь… Да! Я помню! Мы были молодыми. На самом деле первая любовь, как и у всех, – это те чувства, которые не забудешь. Но, наверное, в том возрасте ты до конца и не понимаешь что такое любовь… Да, был влюблён, как и все в молодости, конечно.

Вы пели серенады вашей будущей жене?

Серенады не пел, но я много выступал живьём. Поэтому если с кем-то встречался и хотел произвести впечатление, то приглашал на концерт. Правда, обычно до того, как кто-то из знакомых попадал на моё выступление, мало кто верил, что я вообще пою!

Джаз – романтичный стиль музыки. Считаете ли Вы себя романтиком и какие романтичные поступки вы совершали в своей жизни?

Я делал, делаю и буду делать ещё. Теперь, когда я старше, – это сложнее, потому что романтические поступки нуждаются в планировании а времени всё меньше. Я дарил цветы, планировал специальные свидания… Но есть у меня и такое жизненное правило – не рассказывать о личной жизни. Иначе она перестанет быть личной! Это уже достояние общественности тогда.

Верите ли Вы в любовь с первого взгляда?

Можно сказать, верю, но не уверен, настоящая ли это любовь. Всё равно должно пройти какое-то время, чтобы можно было сказать, то самое ли это чувство.

В 1996 году Вы сыграли в фильме «Канзас-Сити». Как Вы - вокалист и музыкант - попали в большой мир кино?

Это было предопределено, хотя и не обошлось без доли удачи. Дело в том, что фильм о джазе и снимался в моём родном городе Канзас-Сити. Главного героя должен быть играть другой актёр, но он не смог. В итоге взяли следующего по списку – меня. Даже не было никакого кастинга и прослушивания. В то время я уже был известный вокалист, к тому же, гармонично вписывался в роль. Единственная разница между мной и моим персонажем в том, что я не работал барменом в молодости. А ещё Биг Джо Тёрнер был ниже меня ростом. Хотя вы знаете, не могу сказать, что вообще играл в фильме. Я делал то что делаю всегда – пел.

Многим творческим людям для вдохновения нужен объект для влюблённости, потому что эти эмоции чувства их вдохновляют. Что нужно Вам для вдохновения?

Для меня вдохновением является музыка. Но не моя. Слушаю других исполнителей, различные направления и стили – вот мой толчок к творчеству.

Есть человек, на которого Вы хотите быть похожим?



На самом деле, нет, я бы ни на кого не хотел быть похожим. Потому что мы тратим жизнь на то, чтобы найти собственный неповторимый стиль. Разве что быть таким же богатым, как кто-то! А так я нашёл свой стиль и себя как личность. Мой стиль – это комбинация разных стилей ритм-энд-блюза, классической музыки и джаза. То, что я начинал как инструменталист, тоже добавляет изюминку моему стилю.

Певцам и музыкантам для самовыражения нужен слушатель. А вот когда его нет, например, когда Вы идете домой, Вы поёте наедине с самим собой?

Нет, я плохой слушатель самого себя. Для себя не пою, разве что когда репетирую. Когда еду в машине и играет радио – могу, как все, подпевать. Но только не свои композиции.

Вы импровизируете на сцене?

Есть несколько путей, как быть спонтанным на сцене. Один из них – это сознательная импровизация с помощью голоса. На сцене вообще может случиться всякое. И нужно обыграть то, что пошло не по плану, сделать так, чтобы публика подумала, что всё идёт по сценарию.

Аплодисменты мотивируют: ты понимаешь, что выступаешь, и людям нравится. Всегда приятно видеть полные залы людей в странах, где английский не является родным языком. Это дорогого стоит.

На его выступлениях нередко возникали проблемы с музыкальным сопровождением. Но он, чувствуя ответственность перед публикой, продолжал петь или же отшучивался. Всё для того, чтобы люди возвращались к нему вновь. Именно поэтому волнение перед выходом на сцену есть всегда. Ведь хочется нравиться.

Если бы Вы хотели написать книгу, о чём бы она была?

Это была бы книга о правилах исполнения для молодых певцов, вокалистов. Музыкальный мир изменился… Сегодня многие молодые люди хотят выступать на сцене, приходят в школы, но преподаватели там учат только тому, как вести себя на сцене, а не технике исполнения.

Каким Вы представляете себя через 10 лет?

Я не могу себя представить через 10 лет, не знаю, каким буду. Но надеюсь, по-прежнему буду связан с музыкой. Есть ещё, конечно, цели и мечты. Например, не во всех странах побывал. Я не был в Китае, хотел бы снова побывать в Африке. Что касается музыки – есть артисты, с которыми я бы хотел спеть. А ещё мне было бы приятно получить признание от Грэмми. Быть с лучшими в одном ряду.

Музыкант, педагог и человек, который наслаждается жизнью. Так себя охарактеризовал Кевин Махогани - выдающийся джазовый вокалист своего поколения.