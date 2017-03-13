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Образцовому хору «Дружба» исполнилось 50 лет

13 марта 2017 18:23
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Новости Беларуси. Когда песня строить и жить помогает… Легендарной «Дружбе» исполнилось 50. Первую хоровую студию в школе номер один открыли в 1966 году, а уже буквально через 5 лет ей присвоили статус средней школы с музыкально-хоровым уклоном.

Образцовому хору доверяли первое исполнение своих произведений композиторы Лученок, Глебов, Ханок, Казачков. В репертуаре коллектива – и народные песни, и классика, и современная музыка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свое название – Дружба – коллектив оправдывал не один раз. Его звонкие детские голоса хорошо известны всему миру. Вот и 13 марта на юбилейный концерт наших музыкантов приехали коллеги и друзья из разных стран.

# Культура # Юбилеи

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