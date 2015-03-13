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Художественная выставка «Мартовские коты» открылась в Минске

13 марта 2015 08:31
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Без кого невозможно представить март? Конечно же, без мартовских котов! Трогательных, милых, игривых, ласковых и дерзких.

Сегодня сотни пушистых питомцев с разными характерами можно найти в одном месте - на выставке «Мартовские коты», которая уже стала традиционной.

За десять лет десятки талантливых художников представили в своих работах котов в самых различных образах.

Однако, чтобы выразить любовь к четвероногим друзьям, вовсе не обязательно быть художником-профессионалом. Достаточно просто проявить фантазию, взять в руки кисть или карандаш. Именно поэтому организаторы выставки в этом году решили изменить концепцию и предложили всем желающим запечатлеть котов любым доступным образом.  Эта идея пришлась по душе многим - от бизнесменов до звёзд белорусской эстрады.

Так, например, бизнесвумен и врач в одном лице, Светлана Кашицкая, решила создать красочных котов вместе со своей дочерью. Совместная работа над картинами даже поспособствовала сближению двух поколений. И, конечно же, подарила массу положительных эмоций.

Рассматривая представленные на выставке работы, просто невозможно не улыбнуться, ведь коты – это вечный источник радости. А весной так хочется улыбаться и любоваться прекрасным!

# Культура # Выставки # Человек и животные # Фотофакт # живопись # Сергей Криштанович # Светлана Кашицкая

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