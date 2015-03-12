Балерины Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ольга Лаппо и Иннесса Душкевич об азбуке классического танца

Легко ли танцуется в пачке?

Иннесса Душкевич, народная артистка Беларуси, ведущая балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, художественный руководитель УО «Белоусская государственная хореографическая гимназия-колледж»:

К такому костюму детей приучают с раннего детства. История балетной пачки очень интересна. Впервые француженка госпожа Комарго укоротила платье. Потому что техника танца стала сложнее - появились прыжки и заносы. Ей было тяжело. Публика была крайне возмущена и посщитала крайне неприличными открытые щиколотки. Но балерина не обращала на это внимание и продолжала танцевать в укороченном юбке. Затем публике понравилось работа ног, которые выписывали такие дивные кружева, что им стало интересно. И со временем платье постепенно начало подниматься. Оно стало легче и балерины смогли делать высокие прыжки. Впервые на пуантах поднялась Мария Тальони.

Балерина сама определяет в какой пачке ей танцевать?

Ольга Лаппо, ведущая балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, педагог УО «Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж»:

Нет, это право принадлежит художнику по костюмам, а также зависит от характера спектакля.

Как понять, что у ребенка есть предрасположенность к балету?

Ольга Лаппо, ведущая балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, педагог УО «Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж»:

Для этого у ребенка должны быть физические данные и огромное желание танцевать. В таком случае будет результат. Однако, часто бывает так, что ребенок даже не подозревает, чего ожидать. Его насильно приводят родители и затем он «втягивается», а когда что-то начинает получаться, он ощущает вкус этой профессии.

Сколько лет артисту балета нужно постоянно упражняться для того, чтобы выступить на сцене Большого театра?

Ольга Лаппо, ведущая балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, педагог УО «Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж»:

Это серьезная ежедневная работа, с утра и до самого вечера. Причем этоне только физический труд, но также и высокоинтеллектуальный. Поскольку образы, созданные артистом – это не просто танец. Прежде всего это глубокие чувство актера. Искусство балета ярко показывает и вырисовывает всех исполнителей в каждом образе. Это прекрасно. И такой красоты, как мы видим в искусстве балета, я думаю, зрители не видят нигде.

Секрет диеты балерин?

Ольга Лаппо, ведущая балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, педагог УО «Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж»:

Диету, конечно же, нужно соблюдать. Питаться необходимо правильно и грамотно, так чтобы голова работала и координация не нарушалась. Важным фактором является хорошее настроение. Голодать тоже плохо. Главное правило - избегать сладостей, мучного.