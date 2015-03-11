Писатель Александр Савицкий: Художественная литература помогает понять весь ужас войны

Война - это самое страшное, что может происходить на нашей земле. Так считает известный белорусский писатель Александр Савицкий. Ведь он не понаслышке знает о тех ужасах, которые повидала наша родина во времена вторжения фашистских захватчиков. И не удивительно, что сквозной в его творчестве стала тема Великой Отечественной войны.

Сегодня на полках книжных магазинов можно увидеть огромное количество литературы о войне, начиная от научной и заканчивая художественной.

По мнению Александра Савицкого, именно художественная литература помогает читателю лучше понять весь страх и ужас, который испытала наша земля более 75 лет назад.

Документальный роман «Обаль» - это внутренний монолог ленинградской школьницы, ставшей героем Советского Союза - Зинаиды Портновой. Данная книга повествует нам о жизни и мыслях людей, бросившихся защищать нашу родину от фашистов.

Есть у Александра Ануфриевича и произведение о войне, где прототипами главных героев стали близкие ему люди. Ярчайший пример - роман «Земля не расскажет», в основу которого положена судьба его матери, встретившей войну с четырьмя детьми на руках.

Для того, чтобы не повторить ошибки прошлого, люди должны знать свою историю. И пусть основными источниками таких сведений будут только книги.