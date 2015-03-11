Французская писательница Мари Дарьесек: Возможно, я напишу о Беларуси уже в следующей книге!

В французскую литературу Вы вошли громко и уверенно. Ваш первый роман «Truismes» сразу стал бестселлером и был переведен в 40 странах мира. Вы сами ожидали такого ошеломительного успеха?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Я была тогда ещё достаточно молода - 27 лет. Для меня такой успех был настоящим сюрпризом - совершенно не ожидала! Но мне это помогло в будущем. Как ни странно, успех закалил меня.

Те, кто любит читать современную литературу, знают Мари Дарьесек. «Хрюизмы», «Страна», «Морская болезнь» - потрясающие произведения. И все же, почему Вы предпочитаете грустные темы: уныние, изгнание? Вы пишите про людей, которые никому не нужны.

Мари Дарьесек, французская писательница:

Я опубликовала 13 романов и пьес. У меня много грустных романов. Согласна! Но всё же есть и весёлые истории. Это как сама жизнь: она и грустная, и весёлая. Мои романы - это зеркало жизни.

Ваши романы - это выдуманные истории? Вы их видите во сне? Или же это все реалии жизни?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Как и любой писатель, я многое беру из своей жизни. Но, естественно, включаю воображение, проживая множество жизней - как дети, когда они играют. Они всегда себя кем-то представляют. Так и я люблю пофантазировать.

Мари, над чем Вы сейчас работаете?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Я очень много сейчас пишу для газет. Веду активную гражданскую позицию и работаю над романом, в котором рассказываю об отношении Франции с бывшими французскими колониями в Африке. Это сентиментальная история. Через моих персонажей я попытаюсь донести какие-то идеи.

Что Вы сами любите читать. Какие авторы на Вас оказали влияние?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Я много читаю. По много часов в день, не смотря на то, что у меня работа и трое детей. В моей жизни был такой период, когда я с упоением читала только русских авторов. Очень люблю Достоевского, Толстого, Мандельштама, Ахматову, Цветаеву, Пастернака. Кстати, русская литература достаточно хорошо представлена во Франции. Я недавно ходила в театр на пьесу Чехова. С удовольствием посмотрела!

Как Вы считаете, писать можно научиться, или же этот талант - Божий дар?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Очень сложно ответить на этот вопрос. Все индивидуально. Когда я начинала писать, то для меня это была возможность разорвать ту тишину, которая сложилась в моей семье. Нам многого не говорили. Существовали семейные тайны. Мои книги помогают мне самой во многом разобраться, закрыть пустоту, которая существует. Для этого нужно очень много сил, и я очень стараюсь.

На каких книгах Вы воспитываете своих детей?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Моим детям 13, 10 и 6 лет. В нашей семье принято читать, поэтому дети с удовольствием читают. Старшая - фантастику, «Гарри Поттера». Средняя дочь любит исторические книги, увлекается эпохой Наполеона. Конечно, существует Интернет. Большой соблазн. Но на своем примере я показываю, что важно именно читать.

Дети гордятся Вами?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Старшая очень гордится. Особенно, когда учителя спрашивают: «Это твоя мама?», а вот младшая пока не понимает, что мама –писатель, но это дело времени.

В Беларуси Вы в первый раз. Какие у Вас впечатления?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Впечатляет страна и люди. Единственное - немножко холодно. Я рада, что сбылась моя мечта: я побывала на Березине. Дело в том, что меня очень интересует эпоха Наполеона.

Можем ли мы надеяться, что Вы посвятите одну из своих глав нашей стране, или той же Березине?

Мари Дарьесек, французская писательница:

Очень даже может быть. Я много путешествую. Иногда даже через несколько лет, когда я сажусь писать, в моей голове возникают картинки из разных мест, где я побывала. Атмосфера города Минска мне очень понравилась. Вполне возможно, что я напишу о Беларуси уже в следующей книге. Если честно, мне бы хотелось, ещё раз сюда вернуться!