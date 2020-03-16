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«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»

16 марта 2020 08:42
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Новости Беларуси. Таланты собирает «Миллениум». В Бресте прошёл международный многожанровый конкурс-фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»-1



Город над Бугом на три дня превратился в территорию творческого беспредела – настоящий дом, где живут звуки музыки и энергия юных талантов.

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»-3

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»-5

Дети и подростки, коллективы и ансамбли пели, танцевали, рисовали и играли на музыкальных инструментах, а главное – удивляли! Повсюду были организованы интерактивные зоны, где расположилась школа блогеров и собственное телевидение. 

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»-8

Дарья Копылова, участница фестиваля (Россия):
Надо быть красивой, радоваться жизни, если ты что-то ошибся, не останавливаться и уходить со сцены, а продолжать дальше петь. 

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»-11

В жюри – международные продюсеры, зарубежные деятели культуры и белорусские звезды. Покоряли их сотни конкурсантов со всей Беларуси и не только.

«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»-14

В 2020 году карта фестиваля пополнилась новыми странами – Украина, Россия, Литва, Узбекистан, Гана, Молдова. Кроме признания и опыта, победители получили путевки на престижные музыкальные конкурсы и ценные призы. 

# Дети и родители # Культура # Дарья Копылова # Фотофакт

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