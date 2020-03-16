«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»

Новости Беларуси. Таланты собирает «Миллениум». В Бресте прошёл международный многожанровый конкурс-фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Таланты собирает «Миллениум». В Бресте прошёл международный многожанровый конкурс-фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город над Бугом на три дня превратился в территорию творческого беспредела – настоящий дом, где живут звуки музыки и энергия юных талантов.
Дети и подростки, коллективы и ансамбли пели, танцевали, рисовали и играли на музыкальных инструментах, а главное – удивляли! Повсюду были организованы интерактивные зоны, где расположилась школа блогеров и собственное телевидение.
Дарья Копылова, участница фестиваля (Россия):
Надо быть красивой, радоваться жизни, если ты что-то ошибся, не останавливаться и уходить со сцены, а продолжать дальше петь.
В жюри – международные продюсеры, зарубежные деятели культуры и белорусские звезды. Покоряли их сотни конкурсантов со всей Беларуси и не только.
В 2020 году карта фестиваля пополнилась новыми странами – Украина, Россия, Литва, Узбекистан, Гана, Молдова. Кроме признания и опыта, победители получили путевки на престижные музыкальные конкурсы и ценные призы.