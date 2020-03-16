«Надо быть красивой, радоваться жизни». В Бресте прошёл конкурс «Миллениум»

Новости Беларуси. Таланты собирает «Миллениум». В Бресте прошёл международный многожанровый конкурс-фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Город над Бугом на три дня превратился в территорию творческого беспредела – настоящий дом, где живут звуки музыки и энергия юных талантов.

Дети и подростки, коллективы и ансамбли пели, танцевали, рисовали и играли на музыкальных инструментах, а главное – удивляли! Повсюду были организованы интерактивные зоны, где расположилась школа блогеров и собственное телевидение.

Дарья Копылова, участница фестиваля (Россия):

Надо быть красивой, радоваться жизни, если ты что-то ошибся, не останавливаться и уходить со сцены, а продолжать дальше петь.

В жюри – международные продюсеры, зарубежные деятели культуры и белорусские звезды. Покоряли их сотни конкурсантов со всей Беларуси и не только.