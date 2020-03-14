Анна Чиж-Литаш: «У меня такая миссия – я хочу в своих книгах показывать жизнь реальных людей»

Её пространство жизни и способ чувствовать этот мир – это книги. Поэтому в букинистическую лавку мы заглянули неслучайно, рассказали в программе «Минск и минчане». Именно здесь когда-то и началась писательская карьера Анны Чиж-Литаш. Военный корреспондент, блогер и автор семи изданных произведений рассказала о том, откуда у главного героя её детективов усы и почему писать книгу сложнее, чем убирать дом.

Литература должна быть искренней, иначе это уже не литература, считает собеседница. В атмосферном книжном магазине на окраине столицы она впервые нашла единомышленников. Анна Чиж-Литаш, писатель, журналист:

Это, вообще, такое книжное пространство, где собираются книголюбы Минска. Сюда приходят люди почитать книгу, взять – это как библиотека. Здесь можно купить книгу. Но самая главная фишка в том, что любой молодой писатель может принести сюда своё произведение и провести здесь презентацию, его поддержат, приведут ему аудиторию на это мероприятие. То есть здесь такая творческая площадка для реализации любых ваших желаний.

Есть у молодой писательницы несколько стоящих идей. Анна Чиж-Литаш:

Сейчас у меня открывается книжный клуб свой. Это такое бесплатное мероприятие для людей, которые любят и ценят литературу, особенно белорусскую. Я хочу на каждую встречу приводить белорусского писателя, который будет в стиле интервью – я буду с ним сидеть, задавать вопросы, готовиться. То есть это как в стиле телевизионном, только это всё будет происходить в реальности. Как же, всё-таки, становятся писателями?

Анна Чиж-Литаш:

Я с детства очень много читала, у меня мама работала в школьной библиотеке, и у меня класс был по соседству, и я проводила всё время в библиотеке. Я очень любила читать в юности Агату Кристи. Сейчас меня сравнивают мои читатели – «белорусская Агата Кристи» называют. «Белорусский Эркюль Пуаро», потому что я придумала такого полковника Виноградова с похожими усами. И многие думают, что я украла идею, хотя я списывала главного героя со своего отца. У него шикарнейшие усы и мне, по сути, не надо было ничего придумывать. Так главным персонажем первых книг Анны Чиж-Литаш стал самый родной для неё человек. Анна Чиж-Литаш:

Произошла такая ситуация – его попросили уйти на пенсию уже, он был у меня военный, полковник, очень уважаемый человек. И он очень переживал из-за этого. Представьте человека, который 36 лет прослужил в армии, то есть для него это была вся жизнь. Я не знала, как его поддержать. И мне так сильно захотелось рассказать его историю: почему это произошло, как, что. Я вот решила написать первую книгу. Тогда я ещё была уверена… Любой писатель уверен, что он напишет книгу, о ней узнает весь мир и сразу справедливость восторжествует, и всё станет на свои места. На самом деле, не так. Никакая справедливость не восторжествовала, никто об этой книге, по сути, не узнал. Но самое главное, что для папы это была огромная поддержка. А для меня – начало творческого пути.

Герой, и вправду, вышел колоритный. Как говорит сама писательница, создать образ – это одно, потом книжные персонажи начинают жить собственной жизнью, неподвластной автору. Вот только интересно – как же отец отреагировал на творчество дочери? Анна Чиж-Литаш:

Он читает. Первая книга, наверное, полгода лежала, пока он её прочитал. Он потом говорит: «Ты врёшь». У меня, вообще, с ним пять детективов вышло, они уже все проданы, их уже нет в продаже, надо переиздавать, заняться этим вопросом, «Убийство в поезде Минск-Брест» только летом вышло. И до этого была книга «Южный ветер», там главный герой летит отдыхать в Румынию на самолёте со своей женой, там происходит преступление. У меня папа очень боится летать на самолётах и мне мама рассказывала, как он боялся. И он, когда прочитал, такой сел напротив меня и говорит: «Зачем ты это написала, зачем ты рассказала, как я себя вёл в самолёте?» Многое дали Ане 4 года службы в милиции пресс-офицером. Именно к тому времени относятся её первые пробы пера.

Анна Чиж-Литаш:

Я просто начала писать, как журналист я работала, я больше выступала в прессе. Меня так часто показывали в «Зоне Х», что продавщицы в продуктовом просто жали мне руку, говорили: «Вы та, с двойной фамилией из «Зоны Х». поэтому все думали, что в Партизанском РУВД происходит больше всего преступлений. Затем наша героиня перевелась в министерство обороны, и там уже началась настоящая военная журналистика.

Прервало на время увлекательную работу важное событие – рождение дочери. Но именно тогда, на коленках, и были написаны собственные произведения. Анна Чиж-Литаш:

В декрете я написала 7 книг. 7 книг, пока дочка спала. Сейчас вышла и продолжаю это делать, но сейчас сложнее, потому что ты с 9 до 6 сидишь на основной работе, работаешь, ты постоянно пишешь, у тебя голова всё время занята. Ты приходишь домой, тебе нужно переделать кучу дел по пути, тебе нужно позаниматься с ребёнком, уложить его спать, накормить. И потом, в 10 часов вечера найти в себе силы и сесть что-то писать. Я нахожу, но этого нужно очень сильно хотеть. Написать книгу, на самом деле, очень сложно, мне легче пойти выдраить весь дом, помыть окна, пропылесосить, перестирать руками всё бельё, чем посадить себя писать. Это чисто дисциплина.

А ещё Аня умеет внимательно слушать, сопереживать и помогать, за что жизнь награждает её удивительными встречами и невероятными историями! Анна Чиж-Литаш:

Я снимала проект, он назывался «Победители». Я снимала ветеранов, чтоб показать не просто их военный боевой путь, а показать то, как они живут сейчас – молодёжи и тем людям, которые проживают свою жизнь довольно обыденно. У меня на камеру в 94 года ветеран ВОВ отжимался по 20 раз. Он стоял на голове в парке. А другой ветеран – ему 95 было – он каждое утро вставал и шёл 10 километров с баяном до клуба, где играл с бабушками, давали концерты. Многие лица остаются в памяти, а услышанные откровения ложатся в основу новых сюжетов. Но особое место в творчестве нашей героини занимают её собственные переживания и воспоминания. Анна Чиж-Литаш:

Я начала с детективного жанра, потом не то, что переросла, мне захотелось попробовать себя в драматургии, романе. У меня такая миссия – я хочу в своих книгах показывать жизнь реальных людей. Например, в этой книге «Дары Бога» я подняла тему взаимоотношений детей и родителей, подняла тему проблемы алкоголизма в семье – когда пьют родители. Самое главное, здесь рассказано о том, как дети общаются с детьми-инвалидами. Наше общество, вообще, не умеет общаться. Даже по себе, из своего детства, мои воспоминания. Здесь три месяца лета, как маленькая жизнь детей: с чем они сталкиваются, как сильно они умеют любить, как они страдают, как их обижают родители, как не обращают на них внимание, как одна маленькая девочка может изменить жизнь другой. О том, что планету изменить не возможно, невозможно всех спасти, но можно помочь одному человеку и для этого человека это будет в масштабах Вселенной.

Есть у молодой белорусской писательницы ещё одна очень личная книга.

Анна Чиж-Литаш:

Эту книгу я написала за 1,5 месяца, я просто не вставала по вечерам. Я сидела. Она тоже такая проплаканная, выстраданная. Если эту – я сидела плакала, роняла слёзы, то потом мне пишут, что все читают и плачут. Как они могут не плакать, когда я плакала, когда её писала, когда я передавала всё-всё, что там только возможно.

А здесь я подняла важную социальную проблему – это домашнее насилие, о котором все молчат. Не то, что молчат, не кричат об этом на улице. Насилие может быть разное. Вот здесь больше идёт акцент на психологическое: как один человек, родной муж может довести другого человека словом до края. Очень честная и прямолинейная, как сам автор, «Исповедь» вызвала огромный резонанс. Её превозносили и хотели стереть с земли. Но равнодушным не остался никто.