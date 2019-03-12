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Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы

12 марта 2019 17:08
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Новости Беларуси. Историческое событие для белорусского православного мира. В Коложскую церковь вернулась единственная известная на сегодня копия Коложской иконы Божьей Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-1

Оригинал бесследно исчез еще в Первую мировую войну. Но в православии считается, что копия имеет такую же чудотворную силу, что и подлинник. Как же удалось вернуть святыню на малую родину? Расскажет корреспондент Галина Буро. 

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-4

Пономарь церкви Анатолий Колковский по поручению настоятеля последние пять лет посвятил поиску информации о таинственном исчезновении Коложской иконы Божьей Матери. Но случайно вышел на след другой ценной святыни.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-7

Анатолий Колковский, пономарь Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
В один из дней просто в интернете решил опять поискать какую-то информацию, и вот на одном из сайтов обнаружил новое изображение Коложской иконы Божьей Матери. Это, конечно, заинтересовало, заинтриговало как-то так.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-10

Оказалось, что в Германии один частный коллекционер выставил на аукцион лот – единственную сегодня известную историческую копию Коложской иконы Божьей Матери. Деньги на выкуп гродненской реликвии собирали всем приходом. И вот при содействии немецких священников в Потсдаме состоялась передача иконы настоятелю Коложской церкви.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-13

Протоирей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
Это не просто восторг, это скорее благоговение и страх упустить, поэтому действовали настолько быстро, оперативно. Для нас важно, что эта икона по происхождению начала XX века. И она написана была тогда, когда еще не была утрачена сама чудотворная Коложская икона.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-16

На обратной стороне образа – авторский текст, что икона написана монахом Григорием в лавре, какой – не известно. Священнослужители уже отправили запросы во все лавры, которые существовали в начале XX века.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-19

Галина Буро, СТВ:
Известно, что по церковной традиции в лавре, а не у местных иконописцев, заказывали копию иконы только на случай особо важных событий или для особо важных персон. Этот факт заинтересовал священнослужителей, и они обратились к архиву епархиальных ведомостей. Там значится, что в 1914 году Гродно посещал Николай II со своей семьей. В Коложской церкви императору, скорее всего в дар, был преподнесен тот самый список иконы Коложской Божьей Матери.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-22

Любопытно, что и покупка иконы в Германии произошла именно в день Николая Чудотворца – так совпало. Образ уже прошел реставрацию, но исторические исследования продолжаются.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-25

Ирина Охотницкая, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии:
Это святыня – икона Божьей матери Коложская, так называемая Одигитрия или Путеводительница, где Божья Матерь своей рукой указывает на Христа как на путь ко спасению.

Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы-28

На 1 мая запланированы богослужение в честь святыни и установка ее на постоянное место. Эту дату объявят днем празднования Коложской иконы Божьей Матери. Возвращение исторического списка ознаменовало еще и окончание капитального ремонта Коложи, который финансировался из специального фонда Президента Беларуси.

# Иконы # Культура # Анатолий Колковский # Протоирей Александр Болонников # Галина Буро # Ирина Охотницкая # Фотофакт

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