Гродненские священнослужители выкупили единственную известную историческую копию утраченной Коложской иконы

Новости Беларуси. Историческое событие для белорусского православного мира. В Коложскую церковь вернулась единственная известная на сегодня копия Коложской иконы Божьей Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оригинал бесследно исчез еще в Первую мировую войну. Но в православии считается, что копия имеет такую же чудотворную силу, что и подлинник. Как же удалось вернуть святыню на малую родину? Расскажет корреспондент Галина Буро.

Пономарь церкви Анатолий Колковский по поручению настоятеля последние пять лет посвятил поиску информации о таинственном исчезновении Коложской иконы Божьей Матери. Но случайно вышел на след другой ценной святыни.

Анатолий Колковский, пономарь Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:

В один из дней просто в интернете решил опять поискать какую-то информацию, и вот на одном из сайтов обнаружил новое изображение Коложской иконы Божьей Матери. Это, конечно, заинтересовало, заинтриговало как-то так.

Оказалось, что в Германии один частный коллекционер выставил на аукцион лот – единственную сегодня известную историческую копию Коложской иконы Божьей Матери. Деньги на выкуп гродненской реликвии собирали всем приходом. И вот при содействии немецких священников в Потсдаме состоялась передача иконы настоятелю Коложской церкви.

Протоирей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:

Это не просто восторг, это скорее благоговение и страх упустить, поэтому действовали настолько быстро, оперативно. Для нас важно, что эта икона по происхождению начала XX века. И она написана была тогда, когда еще не была утрачена сама чудотворная Коложская икона.

На обратной стороне образа – авторский текст, что икона написана монахом Григорием в лавре, какой – не известно. Священнослужители уже отправили запросы во все лавры, которые существовали в начале XX века.

Галина Буро, СТВ:

Известно, что по церковной традиции в лавре, а не у местных иконописцев, заказывали копию иконы только на случай особо важных событий или для особо важных персон. Этот факт заинтересовал священнослужителей, и они обратились к архиву епархиальных ведомостей. Там значится, что в 1914 году Гродно посещал Николай II со своей семьей. В Коложской церкви императору, скорее всего в дар, был преподнесен тот самый список иконы Коложской Божьей Матери.

Любопытно, что и покупка иконы в Германии произошла именно в день Николая Чудотворца – так совпало. Образ уже прошел реставрацию, но исторические исследования продолжаются.

Ирина Охотницкая, старший научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религии:

Это святыня – икона Божьей матери Коложская, так называемая Одигитрия или Путеводительница, где Божья Матерь своей рукой указывает на Христа как на путь ко спасению.