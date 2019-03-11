Минчане могут сделать селфи и бесплатно отправиться на спектакль в Большой театр

Новости Беларуси. Сделав селфи, можно бесплатно отправиться на спектакль в Театр оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Большой проводит акцию к юбилею.

Зданию в 2019 году исполняется 80 лет. Первый спектакль здесь состоялся 10 марта 1939 года. Сейчас зрителям предлагают сделать селфи на фоне театра и выложить фото в любую соцсеть.