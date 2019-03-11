Прямой эфир

Минчане могут сделать селфи и бесплатно отправиться на спектакль в Большой театр

11 марта 2019 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сделав селфи, можно бесплатно отправиться на спектакль в Театр оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Большой проводит акцию к юбилею.

Минчане могут сделать селфи и бесплатно отправиться на спектакль в Большой театр-1

 Зданию в 2019 году исполняется 80 лет. Первый спектакль здесь состоялся 10 марта 1939 года. Сейчас зрителям предлагают сделать селфи на фоне театра и выложить фото в любую соцсеть.

Минчане могут сделать селфи и бесплатно отправиться на спектакль в Большой театр-4

Авторы самых оригинальных снимков получат бесплатный билет. Итоги конкурса подведут 18 марта. А знают ли минчане, сколько лет исполняется Большому театру?

Подробности опроса – в видеоматериале

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников
11 марта 2019 13:13

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Конкурс молодых художников организует Национальный исторический музей
11 марта 2019 11:03

Конкурс молодых художников организует Национальный исторический музей

Белорусский культурный центр откроют для спортсменов Вторых Европейских игр
11 марта 2019 10:35

Белорусский культурный центр откроют для спортсменов Вторых Европейских игр