Минчане могут сделать селфи и бесплатно отправиться на спектакль в Большой театр

Новости Беларуси. Сделав селфи, можно бесплатно отправиться на спектакль в Театр оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Большой проводит акцию к юбилею.
Новости Беларуси. Сделав селфи, можно бесплатно отправиться на спектакль в Театр оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Большой проводит акцию к юбилею.
Зданию в 2019 году исполняется 80 лет. Первый спектакль здесь состоялся 10 марта 1939 года. Сейчас зрителям предлагают сделать селфи на фоне театра и выложить фото в любую соцсеть.
Авторы самых оригинальных снимков получат бесплатный билет. Итоги конкурса подведут 18 марта. А знают ли минчане, сколько лет исполняется Большому театру?
Подробности опроса – в видеоматериале