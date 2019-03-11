«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Здесь пряничные домики накрылись зимним пледом, по проспекту проносятся курносые троллейбусы, а площадь Свободы играется с лучами! Пахнет цитрусом, корицей, старыми книгами и весенними ирисами.

Минск на этих полотнах, словно город с другой планеты. В программе «Минск и минчане» рассказываем о трёх художниках, на работах которых изображён Минск.

Владимир Шарков, член Белорусского союза художников: Родился я на Володарского в роддоме №1, а прожил всю жизнь на улице Пулихова. Слом деревянного Минска и появление кирпичного происходил на моих глазах. Завод Кирова тогда ещё активно трудился, сносимые дома привлекали. У кого-то даже пруд был выкопан в огороде, человек плескался!

Минск детства, с хоккеем и резиночками во дворах, лег на картины Георгия Пономарёва. Художник родился в послевоенном Тракторном посёлке. Когда новости обсуждали не в соцсетях, а с соседями, а свадьбы гуляли всей улицей. Его сюжеты напоминают добрые советские мультфильмы.

Георгий Пономарёв, член Белорусского союза художников:

Нас в семье – пятеро. Минск послевоенный: ещё только строили пленные немцы. Увлекались футболом, волейболом.

Денис Евтихиев родился на проспекте Пушкина. Тогда это была окраина города с некошеными газонами. Но для детворы джунгли – в самый раз. Любовь к прекрасному привили родители-архитекторы. Так в чувствах к родному городу художник стал объясняться на языке абстракции. Словно мозаика из масла, Минск Дениса Евтихиева пропитан солнцем и весенней романтикой.