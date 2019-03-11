«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Здесь пряничные домики накрылись зимним пледом, по проспекту проносятся курносые троллейбусы, а площадь Свободы играется с лучами! Пахнет цитрусом, корицей, старыми книгами и весенними ирисами.
Здесь пряничные домики накрылись зимним пледом, по проспекту проносятся курносые троллейбусы, а площадь Свободы играется с лучами! Пахнет цитрусом, корицей, старыми книгами и весенними ирисами.
Минск на этих полотнах, словно город с другой планеты. В программе «Минск и минчане» рассказываем о трёх художниках, на работах которых изображён Минск.
Вдохновляет на такие истории мастеров малая родина – одна на троих.
Владимир Шарков, член Белорусского союза художников:
Родился я на Володарского в роддоме №1, а прожил всю жизнь на улице Пулихова. Слом деревянного Минска и появление кирпичного происходил на моих глазах. Завод Кирова тогда ещё активно трудился, сносимые дома привлекали. У кого-то даже пруд был выкопан в огороде, человек плескался!
Минск детства, с хоккеем и резиночками во дворах, лег на картины Георгия Пономарёва. Художник родился в послевоенном Тракторном посёлке. Когда новости обсуждали не в соцсетях, а с соседями, а свадьбы гуляли всей улицей. Его сюжеты напоминают добрые советские мультфильмы.
Георгий Пономарёв, член Белорусского союза художников:
Нас в семье – пятеро. Минск послевоенный: ещё только строили пленные немцы. Увлекались футболом, волейболом.
Денис Евтихиев родился на проспекте Пушкина. Тогда это была окраина города с некошеными газонами. Но для детворы джунгли – в самый раз. Любовь к прекрасному привили родители-архитекторы. Так в чувствах к родному городу художник стал объясняться на языке абстракции. Словно мозаика из масла, Минск Дениса Евтихиева пропитан солнцем и весенней романтикой.
Денис Евтихиев, художник, член Профессионального союза художников России:
Закат: был дождливый весенний день. Я взял весь цвет, какой только можно, и сделал его таким, каким бы я хотел его видеть. Стараюсь писать работы, которые фантазию смотрящего немножко веселят.
Владимир Шарков творит в самом сердце города! Окна мастерской выглядывают на вафельные крыши Троицкого. Верхний город с башенками чаще других появляются в пейзажах мастера. Дух старины художник подчеркивает перламутром. А вдохновение ищет в старых гравюрах и открытках. Связывает разные эпохи транспорт. По брусчатке стучит конка и бегает красный трамвай... Динамичная серия со шляпками и тростями впечатляет!
Владимир Шарков:
Трамвай появился в Минске в 29-м году, но, как ни странно, ощущение приближающейся войны уже было. Поэтому в Минске не очень приветствовались любительские фотографии. Поэтому фото были только у журналистов, и всё, что они снимали, подвергалось цензуре. И всё, что сохранилось – оно в архивах. Самый живописный вид был, когда ходил через реку трамвай. Здесь был специальный мост от улицы Герцена.
Провинциальный и душевный, праздничный и разноцветный, неспешный и монохромный, как на старой киноплёнке... У каждого художника – свой характер письма и своё слово о Минске.
Денис Евтихиев:
В Минске уникально его спокойствие. Мне нравится, как домой возвращаться.
Владимир Шарков:
Минск – город, в котором каждый сам по себе. То есть город не довлеет над горожанами. Поэтому здесь такое ощущение лёгкости присутствует.
Что хочется вызвать у зрителя художнику своими работами?
Георгий Пономарёв:
Тепла душевного. Люди стали злее, ворчливее.
Владимир Шарков загорелся идеей издать книгу «Минск глазами художника». А его коллеги мечтают о культурном квартале с запахом свежих книг, масла и кофе.
Георгий Пономарёв:
И чтобы существовала жизнь кофеен, маленьких заведений всевозможных.
Денис Евтихиев:
Не хватает линии променада, чтобы можно было выйти из машины и несколько часов идти пешком. И чтобы всё вокруг радовало глаз. Как в музее, как в старинных европейских городах.
И сколько бы деталей не было в работах у каждого художника, объединяет их всех одно: огромная любовь к своему неповторимому родному Минску.