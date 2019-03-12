«Показать историю». В Музее белорусской государственности открылась выставка, посвящённая Конституции страны

Оригинальные документы, газетные публикации, рабочие материалы того времени... В них – история создания документа.

Новости Беларуси. Главный документ страны сквозь призму прошлого и настоящего предлагают рассмотреть в Музее государственности. 12 марта здесь открылась выставка, посвященная основному своду закона Беларуси – Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспертом и консультантом выставочного проекта выступил один из авторов текста действующей Конституции – доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич.

Вероника Тыворовская, заведующий филиалом Национального исторического музея белорусской государственности:

У нас будут представлены оригиналы Конституции 1994 года и оригинал Конституции 1994-го с изменениями по результатам республиканского референдума 1996 года.

Мы старались показать и историю: как это проходило, какие этапы она проходила, какие изменения принимались. В то же время у нас часть экспозиции посвящена жизни современного общества – как Конституция действует в нашей стране.

Выставка призвана показать и рассказать о том, как развивалось белорусское общество и государство в течение 25-летней суверенной истории.