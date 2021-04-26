Учился, жил и работал в Париже. Известный белорусский скульптор рассказал о своих работах

Скульптура как философия. В руках этого мастера пластилин становится отображением внутренних баталий, каждая выемка на металле – игрой света и тени, каждый новый оттенок – путешествием к границам вселенной. У хранителя этого космоса два крыла – ангельское и демоническое. Знакомьтесь – Алексей Остров, более известный в своих кругах под псевдонимом Оса, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Остров, скульптор:

Это работа первая, просто я ее доделал сейчас, когда она стала для меня более актуальна. Про мою жизнь. Есть в жизни и хорошее, и плохое. Так же и в человеке, есть темная сторона, есть более светлая. Просто многие люди скрывают это сами от себя, что самое страшное. Обмануть можно кого угодно, но не себя внутри. Я стараюсь на это смотреть чуть-чуть по-другому. Да, я такой, есть у меня такая сторона и такая. Эти работы, которые маленькие, я, наконец, решил их сделать. Они в одном экземпляре, сложно было расстаться с ними, они для меня как детки. Анна Сушкова, корреспондент:

Вы сказали, что скульптором стали случайно. Как это? Теоретически, случайностей не бывает.

Алексей Остров:

Случайности неслучайны. Я просто хотел сделать, я по профессии патинировщик, обучался во Франции, азы брал здесь. Потом соединил те знания и эти, получил нечто свое. Я хотел сделать выставку своей патины, своей тонировки, чтобы люди видели, какого цвета может быть бронза. И когда начал лепить самую простую форму (квадрат), чтобы сделать цвет, то я не остановился, решил лепить дальше. Потом у меня в голове появились какие-то мысли, я решил туда кое-что вложить. Я начал это делать, руки лепили, я наслаждался этим процессом, я был сам удивлен. Конечно, это неслучайно, но через одно я пришел к другому.

Тут Алексей немного лукавит. Мир, усыпанный гипсовой крошкой, ему знаком с раннего детства: дядя был известным скульптором и с удовольствием обучал мастерству способного мальчишку. Правда, тот вместо объемного искусства выбрал патинирование – процесс придания цвета металлу.

Алексей Остров:

Патиной (я уже потом со временем узнал) можно работу как «убить», так и подчеркнуть. И вытянуть из нее все. Когда цвет подходит к работе, к характеру работы – это здорово. Я сначала этого не понимал, просто показывал красоту своей работы, своего искусства. Я тонировал, скульпторы иногда были недовольны, я очень злился на них. Я сделал работу как в Лувре, патину, а им еще не нравится. Один толковый скульптор мне объяснил, что такое характер работы, скульптуры, как это можно подчеркнуть. Объяснил очень спокойно и понятно. Сделай как-то хаотично, как грязь. Мне было так тяжело, но я сломал это в голове. Сейчас мне ровная патина на своих работах тоже не нравится. Наш герой неслучайно вспомнил о Лувре: в Париже он не просто бывал много раз, но и долгое время там жил, работал и учился. Его пригласили во Францию для создания серии работ всемирно известных мастеров. Правда, путь к собственному творчеству оказался тернистым.

Алексей Остров:

Трудовая книжка как у разведчика или резидента. Кем я только не был: и дворником, и менеджером, и метрдотелем, и матросом-спасателем, много чего мне было интересно. Но я всегда возвращался к скульпторам. От воска до металла – в его руках играет любой материал. Образование Алексей и вовсе получил по обработке дерева. Как ни странно, но все эти «университеты» пригодились для того, чтобы создать нечто свое. Несмотря на то, что у этого ножа декоративная поверхность, обработанная под старину (такое оружие художник называет «офисным»), внутри настоящая дамасская сталь – мастер освоил и это искусство.

Алексей Остров:

Попробовал выковать сам. Мне интересно было, как делается дамасская сталь. У меня есть знакомый, у которого своя кузня. Я приехал к нему. В тот же день я ушел, это настолько мужская работа, это настолько круто, я так загорелся. Тоже захотел свою кузню. К слову, работы Алексея Острова не просто многослойны, а даже многолики.

Алексей Остров:

Заметьте, вот так ее вращать и смотреть, то здесь один образ человека, здесь уже другой. Я чуть-чуть поворачиваю – выходит еще один человек. Там грустный, там агрессивный, здесь вот спящий, тут еще один образ. На каждый маленький поворот открывается что-то новое. Рассматривать их можно очень долго, искать что-то свое. У этой скульптуры в пластилине рабочее название «Маска». Автор объясняет свою задумку так.

Алексей Остров:

Пытается все время кому-то угодить: то начальству, то в социуме более важному для тебя, родственникам. Все время пытаешься быть в детстве для мамы хорошим, чтобы не ругалась, для учителя – положительным, в компании – более крутым, для девушки – более милым. На первом свидании – это лучшая форма того, что представляет из себя мужчина, а потом раскрывается уже другое.

Что касается отношений мужчины и женщины, то для нашего собеседника самой сложной работой стал портрет его жены. Пусть он и не классический в нашем понимании, но в него заложен особый смысл. Свою Галатею мастер лепил долго. Алексей Остров:

Мне было очень тяжело лепить жену, я боялся, чтобы она не обиделась. А это значит показывать неправду. Потом я все-таки решился и сделал так, как я это вижу. Показал ей – не развелись и слава Богу. Она сказала: «Мне такого никто не делал. Поэтому я даже не знаю, как реагировать. Но мне нравится».

Творчество – процесс семейный, считает Алексей. Поэтому в нем принимают участие все четверо детей скульптора. К слову, некоторые произведения он даже сделал в соавторстве с дочерью Любой. Алексей Остров:

Когда я придумал картину, в этом помогла моя дочка, ей тогда было годика полтора. Я что-то лепил, она подошла, начала со мной пластилин накладывать. Я увидел образы, начал долепливать, лепить, не остановился и сделал квадрат.

Как настоящий творец, наш герой перебрался ближе к природе и не жалеет об этом. Алексей Остров:

Мы мечтали с женой иметь родовое поместье, чтобы было место, куда приехать детям, чтобы у них были свои комнаты, поэтому когда пришла возможность переехать, даже не возможность, а я был вынужден, как только началась пандемия, я собрал свою семью, забрал детей из школы и отвез на хутор. Мы купили там дом, у нас много земли, много работы.

Будущие художники помогают папе как в мастерской, так и на отдыхе. Однажды на одном из семейных пикников Алексей обнаружил в реке мореный дуб, возраст которого более 500 лет. Ценная находка натолкнула на мысль о создании еще одной коллекции шедевров. Алексей Остров:

У меня оружие – это тоже скульптура. Я делаю вещи, которые мне очень нравятся, которые для меня важны.

Анна Сушкова:

Это тот самый дуб? Алексей Остров:

Да, тот мореный дуб. Анна Сушкова:

Вы сейчас живете в своем доме, топор – штука нужная?

Алексей Остров:

Конечно. Во-первых, мне нравится это, это один из самых старинных элементов: и хату построить, и врагов отогнать. Если человек с топором выходит, как в фильмах мужик в шапке, то хочется просто сдаться и бежать. В этой мастерской хранится немало артефактов. Алексей Остров любит воссоздавать предметы с историей и душой. Алексей Остров:

Старый, еще видно, что ковали, сплющивали металл. Старые формы, я их восстанавливаю.

Но главные чудеса творятся здесь. Наш герой показал нам святую святых – свою лабораторию, в которой он создает уникальные рецепты растворов для патинирования. Алексей Остров:

Часть химикатов уже разбавлена, с чем я работаю. Вот здесь у меня хранится химия, просто я знаю, что с чем смешать, чтобы получился определенный цвет. В тонировке важно все: не только соотношение ингредиентов, но и температура, при которой она наносится на металл. Вот как выглядит этот процесс в реальности.