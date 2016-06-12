Художник Юлия Мацуро – об источниках вдохновения и Минске

Мама – архитектор, папа – краснодеревщик. Любовь к прекрасному у художника Юлии Мацуро в генах. Она родилась и выросла в Минске, в районе площади Победы. Послевоенная архитектура, атмосферный квартал Осмоловка, парк Горького и умиротворенная Свислочь. Тишина и уют тихого центра вдохновляют Юлию находить новые ракурсы. За каждым городским пейзажем чувствуется гармоничный и светлый мир автора.

Юлия Мацуро, член Белорусского союза художников:

Еще Кафедральный собор на Немиге, Троицкое предместье, вода красивая, Красный костел на площади Независимости – тоже очень красивое место. Церковь Марии Магдалины. Я училась рядом, в лицее № 26, с разных сторон она интересна, смотрится как разное архитектурное сооружение.

Пейзаж для Юлии – это покой и размышления, натюрморт – яркая эмоция. В каждом сезоне года художник находит свои прелести. Здесь и туманная бархатная осень на Коммунистической, и укутанное снегом Троицкое предместье. От черно-белого графичного диалога зимой, когда как на ладони видна каждая деталь, до сочных натюрмортов и городских цветов лета.

Юлия очень динамичная по характеру, пишет с энтузиазмом и много. Признается, что вдохновение рождается из прогулок по любимому Минску, изучать который можно бесконечно. Фотоаппарат всегда с собой, поэтому зарисовки города такие реалистичные и знакомые каждому минчанину.

Юлия Мацуро, член Белорусского союза художников:

Пройтись посмотреть. Тоже желательно, чтобы было поменьше людей. Это или с утра, или поздним вечером. Чтобы тишина и спокойствие было.

Самое неожиданное место может быть самым удачным. Сейчас хочу гостиницу «Европа», Ратуша рядом. Красиво со скульптура она смотрится.

Город на полотнах Юлии Мацуро всегда в главной роли. Художник любит детали, щедро наряжает улочки и балкончики зеленью.

От Минска реального до Минска фантастического. Знакомые башни на железнодорожном вокзале кажутся частью туманного Альбиона или кадром из таинственного фильма. Город, окутанный вуалью.

Юлия Мацуро, член Белорусского союза художников:

Туманный Минск очень красивый, я его даже больше воспринимаю через это состояние. Осень – конец сентября, начало октября, когда бывают туманы. Это настоящее лицо Минска, мне кажется.

Кажется, эти пейзажи с голубоглазыми Браславскими озерами и рядами стройных берез – иллюстрации к произведениям Купалы и Богдановича. Богатая природа родного края – также источник творческого вдохновения и сил для художника, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юлии очень нравится, что западная тенденция уличных галерей живописи дошла до Минска. Проект «Забор» в парке Челюскинцев, «Художник и город» на площади Якуба Колоса приобщают минчан к искусству и развивают вкус, учат смотреть на окружающий мир под другим углом. Но как художнику Юлии хотелось бы видеть в родном городе больше цвета.

Юлия Мацуро, член Белорусского союза художников:

Наверное, где-то должно быть больше рекламы, чтобы люди знали, куда идти. В основном, кто приезжает, иностранцы, люди, которые здесь давно не живут, все в восторге, такой тихий спокойный город, красиво, уютно. Очень приятно.