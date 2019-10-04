Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)

О музее-заповеднике «Заславль» рассказали в программе «Центральный регион». Основные посетители – дети.
О музее-заповеднике «Заславль» рассказали в программе «Центральный регион». Основные посетители – дети.
В первую очередь, сюда приезжают школьные группы, чтобы закрепить знания по истории. А вот для малышей есть свой сказочный уголок – музей мифологии и леса. Он находится в лесном массиве.
Первый зал знакомит с мифологией заочно, через белорусские вытинанки.
А вот дальше даже нашей съёмочной группе становится не по себе…
Это хозяйка музея. Абсолютно безобидная. Именно она знакомит посетителей с реальными и мифическими жителями леса. Зал разделен на две зоны. Это животный мир и сказочный.
Татьяна Орлова, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Заславское лесничество предоставило нам небольшое это помещение. Где и было принято решение нашими сотрудниками, которые очень долго работали над концепцией. Его очень сложно было делать, учитывая то, что здесь, когда заходишь, стоят настоящие деревья. Тем не менее, мы справились.
И, действительно, место уникальное. У нас была эстонская группа. Они проездом второй и третий раз посетили именно этот наш музей мифологии леса.