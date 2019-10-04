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Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)

04 октября 2019 11:40
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О музее-заповеднике «Заславль» рассказали в программе «Центральный регион». Основные посетители  дети.

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-1

В первую очередь, сюда приезжают школьные группы, чтобы закрепить знания по истории. А вот для малышей есть свой сказочный уголок – музей мифологии и леса. Он находится в лесном массиве.

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-4

Первый зал знакомит с мифологией заочно, через белорусские вытинанки.

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-7

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-9

А вот дальше даже нашей съёмочной группе становится не по себе…

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-12

Это хозяйка музея. Абсолютно безобидная. Именно она знакомит посетителей с реальными и мифическими жителями леса. Зал разделен на две зоны. Это животный мир и сказочный.

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-15

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-17

Татьяна Орлова, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Заславское лесничество предоставило нам небольшое это помещение. Где и было принято решение нашими сотрудниками, которые очень долго работали над концепцией. Его очень сложно было делать, учитывая то, что здесь, когда заходишь, стоят настоящие деревья. Тем не менее, мы справились.

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-20

И, действительно, место уникальное. У нас была эстонская группа. Они проездом второй и третий раз посетили именно этот наш музей мифологии леса.

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-23

Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)-25

# Достопримечательности Минской области # Культура # Татьяна Орлова

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