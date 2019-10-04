Баба-Яга и змеиный король. Увидеть мифических лесных жителей можно в Заславле (в музее прямо посреди деревьев)

О музее-заповеднике «Заславль» рассказали в программе «Центральный регион». Основные посетители – дети.

В первую очередь, сюда приезжают школьные группы, чтобы закрепить знания по истории. А вот для малышей есть свой сказочный уголок – музей мифологии и леса. Он находится в лесном массиве.

Первый зал знакомит с мифологией заочно, через белорусские вытинанки.

А вот дальше даже нашей съёмочной группе становится не по себе…

Это хозяйка музея. Абсолютно безобидная. Именно она знакомит посетителей с реальными и мифическими жителями леса. Зал разделен на две зоны. Это животный мир и сказочный.

Татьяна Орлова, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Заславское лесничество предоставило нам небольшое это помещение. Где и было принято решение нашими сотрудниками, которые очень долго работали над концепцией. Его очень сложно было делать, учитывая то, что здесь, когда заходишь, стоят настоящие деревья. Тем не менее, мы справились.