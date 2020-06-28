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Геннадий Овсянников: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки»

28 июня 2020 18:23
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Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как зацепить зрителя? Как найти контакт?

Геннадий Овсянников: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки»-1

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Правдой. Потому что, как бы я ни кривлялся, как бы я что ни делал (что уже мне – я уже кривляний вот столько знаю), а когда просто живой человек – вот надо сделать живую жизнь живого человека. Вот если это будет. Поэтому я когда-то, фильм Дима Михалевич снял, я сказал: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки». Да и Лира тоже. Это штрихпунктирная роль. А когда сплошной – не сделаешь это никогда.

# Белорусские актеры # Культура # Геннадий Овсянников

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