Геннадий Овсянников: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки»

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

Правдой. Потому что, как бы я ни кривлялся, как бы я что ни делал (что уже мне – я уже кривляний вот столько знаю), а когда просто живой человек – вот надо сделать живую жизнь живого человека. Вот если это будет. Поэтому я когда-то, фильм Дима Михалевич снял, я сказал: «Не бывает полностью прожить Гамлета – после спектакля тебя должны забрать в Новинки». Да и Лира тоже. Это штрихпунктирная роль. А когда сплошной – не сделаешь это никогда.