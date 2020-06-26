«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками

Новости Беларуси. В Жодино начали принимать заявки на конкурс «Ветеранское подворье-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У участников есть возможность проявить себя сразу в нескольких номинациях. Итоги планируют подвести в сентябре. За это время жюри объедет все участки и выберет лучших.