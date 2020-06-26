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«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками

26 июня 2020 14:40
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Новости Беларуси. В Жодино начали принимать заявки на конкурс «Ветеранское подворье-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками-1

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками-3

У участников есть возможность проявить себя сразу в нескольких номинациях. Итоги планируют подвести в сентябре. За это время жюри объедет все участки и выберет лучших.

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками-6

«Не может спокойно строить, ему нужны шедевры». Жодинец создал на участке пиратский корабль со штурвалом и пушками-8

О красоте, созданной собственными руками, смотрите в видеоматериале Анастасии Кончиц.

# Необычное # Культура # Анастасия Кончиц # Владимир Глазун # Фотофакт

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