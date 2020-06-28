Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

Вот этого не могу сказать. Я знаю, что более стадным стал. Это точно. Потому что сейчас привыкли везде аплодировать. Как музыка заиграла, так и… Это всё из Дворца спорта перешло. Все: «А-а-а!» Вот дударевский вечер. «Станцуй, я тебе письмо принёс». И только начинаешь под «Лявоніху», и в зале уже пошло. А тут – сыну посылал письмо и письмо возвратилось назад, не нашло сына.

Играть надо дальше драму, а они тут уже аплодируют. И то же в конце – вышли на аплодисменты. Как кто выходит, который более-менее понравился, или роль не больше, а длиннее – тоже: «А-а-а!» Дворец спорта перешёл, не весь, но частично, в театр.