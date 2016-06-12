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Французская квартира 60-70-х годов XX века представлена в Бресте

12 июня 2016 10:27
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Новости Беларуси. Винтажная мебель, книги, аксессуары и предметы искусства. В Бресте представили французскую квартиру 60-70-х годов XX века. Большинство предметов стали экспонатами после задержания на границе. Именно Брестская таможня передала на хранение в фонды музея эксклюзив.

Особое место отведено футбольной тематике. Экспозиция открылась в день старта чемпионата Европы по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Неклюдова, заместитель директора Брестского областного краеведческого музея:
Если называть самые интересные предметы, самые уникальные, то, пожалуй, это Орден Почетного легиона. Это высшая награда Французской республики, которая появилась в наших фондах в прошлом году.

Жерар Беше, посетитель выставки (Бельгия):
Выставка очень интересно организована. В начале экспозиции отражены три принципа: свобода, равенство, братство. Посмотрел на них и сразу вспомнил дом. Интересно, что отдельный блок отведен женским образам, ведь Франция является своего рода символом женщин и их свободы.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Татьяна Неклюдова

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