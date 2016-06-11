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Бои вениками вне бани, шахматы из березы и по сто граммов сока: березовый фестиваль устроили под Полоцком

11 июня 2016 15:07
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Новости Беларуси. Бои вениками, хоровод и стоптанные лапти. В Полоцком районе прошел березовый фестиваль. Агрогородок Заозерье в своем регионе — столица вкуснейшего березового сока и эксклюзивной березовой каши.
Сегодня сюда пригласили всех, кто не прочь отведать чудесных угощений, а заодно вернуться к истокам деревенских традиций.

Всем гостям прямо на входе наливают 100 граммов березового сока. Живительный напиток без красителей и консервантов, сегодня – главный герой праздника.

Ирина Кривонос, заведующая отделом народного творчества Полоцкого районного центра культуры:
Бярозавы сок у Завозерьі – гэта іхні брэнд. Брэнд, які спакон вякоў выраблялі жыхары і ранняй вясной загатаўлівалі, а потым у такія жаркія, спякотныя дзянёчкі пасля сенакосу, пасля лазні ім смакавалі.

Если зима у нас ассоциируется с Новым годом и украшенной елкой, то лето – у славян просто обязано быть связано с березками. Потому и решили в Год культуры под Полоцком впервые провести березовый фестиваль.

Лариса Авдина, преподаватель детской школы искусств Полоцкого района:
Это женский праздник, прежде всего. Поэтому, чтобы девушки были красивые, здоровые, чтоб у них все ладилось, чтоб они только про хорошее думали, и все у них получалось.

С березой здесь связано все: игра в городки, ходули и даже шашки.

Елена Луковицкая, художественный руководитель Богатырского сельского дома культуры:
Шашки сделаны именно из березы. А поскольку это березовый фестиваль, все, что привезли сюда, сделано из березы. А береза – это символ девственности, красоты, чистоты.

Анна Пистунович, учащаяся Заозерского детского сада-средней школы:
Все изделия, которые здесь изготовлены, сделаны руками учителей и детей нашей Заозерской школы. На каждой ярмарке или празднике мы устраиваем свой миникирмаш.

Не обошлось и без березовых веников. Настоящие банные баталии вне бани разыгрались в парке агрогородка Заозерье.

Березовыми вениками можно париться не только в бане. А чтобы не париться по жизни, сегодня всех догнали и щедро наградили березовыми почками.

Березовый фэст завершился лишь поздно вечером. Удачный первый опыт доказал: фестивалю быть и развиваться. По крайне мере, пока от танцев не развалятся березовые лапти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Березовый сок # Елена Луковицкая # Лариса Авдина # Ирина Кривонос

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