«Молодечно собирает друзей»: Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открывается 10 июня

Новости Беларуси. «Молодечно собирает друзей». Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии приглашает всех на музыкальный праздник.

Торжественная церемония открытия культурного форума состоится 10 июня на сцене летнего амфитеатра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это уже 16-ая встреча молодых исполнителей, «звёзд» белорусской эстрады и мастеров слова на молодечненской земле. Нынешний фестиваль посвящён 75-летию со дня рождения Владимира Мулявина.

В городе в течение выходных будут работать тематические выставки, а со сцены амфитеатра и поэтических площадок - звучать строки из произведений и песни белорусского Песняра.

Светлана Сорока, директор Дворца культуры г. Молодечно:

Мы все понимаем, что Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии - это единственный национальный фестиваль, который собирает культурную элиту нашей нации. И поэтому это - не только событие в нашем городе, в Минской области, а, в целом, в нашей стране. Все гости и участники, конечно, ожидают этот фестиваль и с большой радостью приезжают. Покупали билеты и мы увидели, что люди с большим желанием ждут этот фестиваль