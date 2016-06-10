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«Молодечно собирает друзей»: Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открывается 10 июня

10 июня 2016 15:21
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Новости Беларуси. «Молодечно собирает друзей». Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии приглашает всех на музыкальный праздник.

Торжественная церемония открытия культурного форума состоится 10 июня на сцене летнего амфитеатра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это уже 16-ая встреча молодых исполнителей, «звёзд»  белорусской эстрады и мастеров слова на молодечненской земле. Нынешний фестиваль посвящён 75-летию со дня рождения Владимира Мулявина.  

В городе в течение выходных будут работать тематические выставки, а со сцены амфитеатра и поэтических площадок - звучать  строки из произведений и песни белорусского Песняра.

Светлана Сорока, директор Дворца культуры г. Молодечно:
Мы все понимаем, что Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии - это единственный национальный фестиваль, который собирает культурную элиту нашей нации. И поэтому это - не только событие в нашем городе, в Минской области, а, в целом, в нашей стране. Все гости и участники, конечно, ожидают этот фестиваль  и с большой радостью приезжают. Покупали билеты и мы увидели, что люди с большим желанием ждут этот фестиваль 

# Культура # Фестиваль # Светлана Сорока

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