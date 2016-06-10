Соткать купальский пояс и напечатать книгу как Скорина: чем удивят на фестивале «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». Подготовка к фестивалю набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблем с логистикой организаторы обещают, не будет. К месту праздника пустят дополнительные поезда и автобусы.

Организаторы уже раскрыли некоторые секреты. Так, например, в рамках культурного форума пройдут и другие фестивали: бульбы, пива и льна.

Это живописное местечко на берегу Днепра не раз принимало народные праздники. Именно здесь по традиции собирает друзей и «Александрия». Совсем скоро здесь появится настоящий город.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот с этого места возьмут начало три улицы – белорусская, российская и украинская. Их названия соответственно – Минская, Московская и Киевская. Каждая с аутентичными особенностями, с крестьянскими подворьями, ремесленниками, артистами. А вот там разместятся торговые ряды. Они тоже поразят масштабами. Буквально несколько цифр. В продажу поступят 4 тысяч литров кваса, 2,5 тонны шашлыка, примерно столько же мороженого. А общая протяженность торговых рядов составит 650 метров.

В рамках форума пройдут фестивали бульбы, хлеба, пива, льна. Причем гости смогут не только смотреть, но и участвовать. Например – приготовить национальные блюда или вот соткать часть рекордного купальского пояса. Его длина уже перешагнула 70 метров.

Елена Савченко, мастер по ткачеству, методист Могилевского областного центра народного творчества:

Заправлен рисунок пояса немного попроще, для того, чтобы любой желающий гость Александрии мог подойти и попробовать свои силы в ткачестве нашего пояса.

А еще гости смогут попробовать себя в книгопечатании. В отдельном павильоне поставят станок, созданный по чертежам 16 века! На таком же работал Франциск Скорина. Именно в Александрии будет дан старт 500-летнему юбилею белорусского книгопечатания.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Каждый желающий сможет увидеть, как делается бумага, как она делалась в 16 веке, каждый сможет увидеть как делается книга, вот таким способом скориновским. И своими руками оформить офорт страницы Библии Скорины.

Программа фестиваля насыщенная. Из новшеств – конкурс на лучший купальский костюм. Впервые выберут и героев праздника – Купалиша и Купалинку. Кульминацией праздника станет гала-концерт на центральной площадке со звездами белорусской, российской и украинской эстрады. Центром притяжения любителей аутентики Александрия станет совсем скоро - 9 и 10 июля.