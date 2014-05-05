Прямой эфир

Фотовыставка под открытым небом «Спадчына Беларусi» открылась в Минске

05 мая 2014 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все шедевры белорусской архитектуры увидеть сразу и в одном месте. В Минске открылась фотовыставка под открытым небом «Спадчына Беларусi».

Огромные фотографии красивейших мест можно увидеть в парке Челюскинцев на заборе вдоль проспекта Независимости.

Каменецкая башня, Коложская церковь, Спасо-Евфросиниевский монастырь – в экспозиции более полусотни работ с изображением архитектурного наследия страны. Познакомиться с тысячелетней историей Беларуси горожане могут в любое время суток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка работ, интерпретирующих произведение Льюиса Кэрролла, в Минске
05 мая 2014 17:31

Выставка работ, интерпретирующих произведение Льюиса Кэрролла, в Минске

Народная артистка Беларуси Наталья Гайда о секретах профессионального мастерства и о том, как сохранить вокальные данные
04 мая 2014 19:26

Народная артистка Беларуси Наталья Гайда о секретах профессионального мастерства и о том, как сохранить вокальные данные

Второй этап продажи билетов на «Славянский базар в Витебске-2014» стартует 3 мая
02 мая 2014 06:33

Второй этап продажи билетов на «Славянский базар в Витебске-2014» стартует 3 мая