Фотовыставка под открытым небом «Спадчына Беларусi» открылась в Минске

Новости Беларуси. Все шедевры белорусской архитектуры увидеть сразу и в одном месте. В Минске открылась фотовыставка под открытым небом «Спадчына Беларусi».

Огромные фотографии красивейших мест можно увидеть в парке Челюскинцев на заборе вдоль проспекта Независимости.

Каменецкая башня, Коложская церковь, Спасо-Евфросиниевский монастырь – в экспозиции более полусотни работ с изображением архитектурного наследия страны. Познакомиться с тысячелетней историей Беларуси горожане могут в любое время суток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.