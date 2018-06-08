Фотограф создала оригинальный проект, чтобы изучить свое генеалогическое дерево. В чем его уникальность?

Если в парке вы увидите эту девушку, которая внимательно изучает срезы деревьев и помещает в них фотографии, знайте, ничего криминального не происходит. Дизайнер и фотограф Анна Бунделева просто ищет новые интересные объекты для оригинального проекта.

Анна Бунделева, дизайнер, фотограф:

Я стала пробовать и помещать фотографии своих родственников в эти раны деревьев, в эти дупла. Обустраивая, как мне казалось, как я себе придумала, что я делаю для себя очень интимную и камерную обстановку.

Проект «Большая семья» – это очень личная и в чем-то философская история. Работа над созданием оригинальных рамок помогла Анне лучше изучить свое генеалогическое древо. Анна Бунделева:

Я очень много думала о своей семье и роли ее в моей жизни: кто я, что я, какое мое предназначение.

На создание проекта Анне понадобилось около пяти лет. В процессе изготовления арт-объектов итог запечатлевался на камеру.

Анна Бунделева:

Это дерево фигурировало в моем проекте. Эта рама привлекла своим цветом, формой и мне очень понравилась эта фактура коры. Мне было это очень важно, потому что я фотографирую на пленку. Мне показалось, что для цветной фотографии это будет очень интересно и богато по цвету.

За время работы над проектом ни одно дерево и фотография не пострадали. В срезы и дупла деревьев Анна помещает не оригиналы, а копии снимков. Анна Бунделева:

Второй частью проекта с деревьями стала вот эта часть с корой. И я решила, что все фотографии, которые принадлежат семье мамы, будут исполнены в деревьях, а те, которые принадлежат папе, будут сделаны в коре. В таком естественном для деревьев состоянии, когда течет смола или сок.