Фото с памятником угрю и завучем. Как плюшевый рысёнок путешествует по Беларуси
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Центрального Совета ОО «БРПО» – Александра Гончарова и координатор онлайн-проекта «Летнее путешествие Огонька» – Александра Мазуро.
Александра Гончарова, председатель Центрального Совета ОО «БРПО»:
Год назад у нас прошел конкурс «ProБРПО – перезагрузка» и было принято решение о том, что у современной пионерии должен появится свой талисман. У нас прошел большой конкурс, было более 1000 работ, которые мы получили.
Сами пионеры предлагали варианты?
Александра Гончарова:
Да, конечно, детская организация, и мы решили дать право выбора также детям. Пришло очень много работ, это, конечно, были и зубры, и аисты, и пчелки, и муравьи. Экспертное жюри выбрало рысенка. Эта работа была сделана девочкой из Гомеля Викторией Железняковой, учащейся 25-ой школы, но потом стал вопрос: как же его назвать. Не сразу стал Огоньком.
Вы пошли по той же дорожке и спросили у детей?
Александра Гончарова:
Конечно, да. И в связи с тем, что с огнем у нас многое в пионерии связано – это и пионерский огонь, и у нас на эмблеме пионерский огонь, поэтому было принято решение назвать этого замечательного зверька Огоньком. Но и так как у нас два языка в Республике Беларусь, то на белорусском он стал называться Вогнік. Поэтому у нас Огонек и Вогнік, а ребята уже сами называют, как им больше нравится.
Расскажите о новом конкурсе.
Александра Гончарова:
Мы решили, что лето не должно остаться для ребят незамеченным и инициировали такой проект, как путешествие Огонька. Огонек уже побывал во многих городах, увидел много достопримечательностей, причем ребятам мы предложили как сделать фотографию с нашим талисманом, потому что в каждом районном Совете есть талисман в нашей пионерской организации, так и использовать визуализацию, которая размещена на сайте.
Александра Мазуро, координатор онлайн-проекта «Летнее путешествие Огонька»:
Достаточно просто взять Огонька в районном Совете, сфотографировать на месте достопримечательности своего населенного пункта.
Это должна быть обязательно достопримечательность?
Александра Мазуро:
Просто достопримечательность, но может любимый вид, который вам нравится, или просто место, где вам нравится бывать именно у вас в населенном пункте. Для вас это, наверное, и будет достопримечательностью.
Что нужно сделать после того, как сфотографировал?
Александра Мазуро:
Мы сфотографировали и выкладываем просто в своих социальных сетях с хэштегом #путешествие Огонька, а также добавляем название достопримечательности с кратким описанием, почему именно это место вы выбрали.
Александра Гончарова:
Мы как организаторы всегда стараемся поощрить самые креативные идеи. Кто-то уже сделал фотографию с завучем.
Александра Мазуро:
Кто-то сделал фотографию на фоне угря – достопримечательность рядом с озером. Это памятник. Также очень много фотографий из школ, из пришкольных лагерей, как ребята проводят свой досуг. Немножко варьируется либо это какое-то значимое место для истории Республики Беларусь, либо это просто как ребята проводят отдых.
Такого жесткого условия, что это обязательно должна быть какая-то историческая достопримечательность, нет? Любая креативная идея будет достойна внимания?
Александра Мазуро:
Да.
Какой возрастной ценз в этом проекте?
Александра Гончарова:
Мы охватываем ребят от 7 до 14 лет, но возраст – не помеха, у нас подключаются к нашим онлайн-проектам также родители, которым интересно время проводить с детьми и ничего не стоит захватить мягкую игрушку с собой на берег озера, либо как сейчас мы видели, у нас Несвижский замок, Мирский замок ребята посещали, поэтому, пользуясь случаем, время еще есть. У нас проект продлится до 30 июня, поэтому пускай Огонек путешествует, а мы тем самым узнаем самые-самые незабываемые регионы нашей родной Беларуси.
Куда отправлять?
Александра Гончарова:
По хэштегу, либо у нас есть группа Вконтакте «БРПО – территория детства», поэтому при желании можно разместить и там.