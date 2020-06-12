Фото с памятником угрю и завучем. Как плюшевый рысёнок путешествует по Беларуси

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Центрального Совета ОО «БРПО» – Александра Гончарова и координатор онлайн-проекта «Летнее путешествие Огонька» – Александра Мазуро. Александра Гончарова, председатель Центрального Совета ОО «БРПО»:

Год назад у нас прошел конкурс «ProБРПО – перезагрузка» и было принято решение о том, что у современной пионерии должен появится свой талисман. У нас прошел большой конкурс, было более 1000 работ, которые мы получили.

Сами пионеры предлагали варианты? Александра Гончарова:

Да, конечно, детская организация, и мы решили дать право выбора также детям. Пришло очень много работ, это, конечно, были и зубры, и аисты, и пчелки, и муравьи. Экспертное жюри выбрало рысенка. Эта работа была сделана девочкой из Гомеля Викторией Железняковой, учащейся 25-ой школы, но потом стал вопрос: как же его назвать. Не сразу стал Огоньком.

Вы пошли по той же дорожке и спросили у детей? Александра Гончарова:

Конечно, да. И в связи с тем, что с огнем у нас многое в пионерии связано – это и пионерский огонь, и у нас на эмблеме пионерский огонь, поэтому было принято решение назвать этого замечательного зверька Огоньком. Но и так как у нас два языка в Республике Беларусь, то на белорусском он стал называться Вогнік. Поэтому у нас Огонек и Вогнік, а ребята уже сами называют, как им больше нравится. Расскажите о новом конкурсе. Александра Гончарова:

Мы решили, что лето не должно остаться для ребят незамеченным и инициировали такой проект, как путешествие Огонька. Огонек уже побывал во многих городах, увидел много достопримечательностей, причем ребятам мы предложили как сделать фотографию с нашим талисманом, потому что в каждом районном Совете есть талисман в нашей пионерской организации, так и использовать визуализацию, которая размещена на сайте. Александра Мазуро, координатор онлайн-проекта «Летнее путешествие Огонька»:

Достаточно просто взять Огонька в районном Совете, сфотографировать на месте достопримечательности своего населенного пункта.

Это должна быть обязательно достопримечательность? Александра Мазуро:

Просто достопримечательность, но может любимый вид, который вам нравится, или просто место, где вам нравится бывать именно у вас в населенном пункте. Для вас это, наверное, и будет достопримечательностью.

Что нужно сделать после того, как сфотографировал? Александра Мазуро:

Мы сфотографировали и выкладываем просто в своих социальных сетях с хэштегом #путешествие Огонька, а также добавляем название достопримечательности с кратким описанием, почему именно это место вы выбрали. Александра Гончарова:

Мы как организаторы всегда стараемся поощрить самые креативные идеи. Кто-то уже сделал фотографию с завучем. Александра Мазуро:

Кто-то сделал фотографию на фоне угря – достопримечательность рядом с озером. Это памятник. Также очень много фотографий из школ, из пришкольных лагерей, как ребята проводят свой досуг. Немножко варьируется либо это какое-то значимое место для истории Республики Беларусь, либо это просто как ребята проводят отдых.