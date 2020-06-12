Несвижские мумии: как помогли при бальзамировании тела Сталина и куда пропали 30 саркофагов?

Костел Божьего Тела в Несвиже – неотъемлемая часть радзивилловского наследия. Это первая всецело барочная по­стройка на территории Восточной Европы и вторая – в мире. Но не только этим известен храм. Дело в том, что за все годы своего существования он ни разу не был закрыт.

В последние годы особый интерес вызывает семейная усыпальница Радзивиллов. Начало этой истории положил еще Радзивилл Сиротка.

Алексей Будник, завсектором по научно-экскурсионной работе Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Есть очень интересное мнение, что Сиротка когда был на территории Сирии, Египта и Палестины, привез сюда схемы бальзамирования. Сложно что-то однозначно сказать, потому что он – человек образованный, интересовался всем, вникал во все. Откуда он мог привезти бальзамирование – до сих пор идут споры. Но известно точно, что по возращении из Египта он купил две мумии, которые вез сюда. К сожалению, злой рок не позволил сюда довезти эти мумии. Начался шторм, суеверные матросы, узнав, что у него мумии, заставили его выбросить их за борт.

Андрей Блинец, старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Несвиж был в тренде мировой культуры. И нельзя сказать, что мы что-то копировали. Мы шли в этом по нормам той Европы. Изначально под костелом было несколько отдельных помещений. В одном должны были быть похоронены представители рода Радзивиллов. Во втором – монахи-иезуиты, в третьем – зажиточные горожане, которые делали пожертвования на эту церковь. Далее была отдельная крипта Скарульских. И лет 100 с лишним эти традиции неукоснительно соблюдались.

Пётр Шарко, ксендз:

В 1750 году Радзивилл Рыбонька получил разрешение Папы Римского – Людовика ХIV на расширение крипты. До этого времени сообщается, что хоронили только князей Радзивиллов.

Крипта Несвиж­ского костела считается третьей по масштабам семей­ной усыпальницей в Европе – после усыпальницы Бурбонов во Фран­ции и Габсбургов в Австрии. Довольно долгое время она была окутана множеством загадок и легенд. Правда, и сейчас тайн меньше не стало!

Андрей Блинец:

Как конкретно бальзамировали Сиротку, как бальзамировали его близких… Я думаю, никто сказать не может. Многие знания уже утрачены, но мы можем сказать, что мумии есть несвижские. Хотя им далеко до египетских. Они есть – традиции есть.

На протяжении практически всего существования особый интерес к крипте проявляли ученые. Точно известно про три исследования в ХХ веке. Некоторые ставили своей целью узнать секреты бальзамирования. Но были и более прагматичные цели.

Андрей Блинец:

Цель – посмотреть на сохранность покойников и переодеть их. В частности – например, что быстрее всего была переодета мумия Сиротки, поскольку тот самый плащ пилигрима, в котором его похоронили, был банально съеден молью. Вторая экспедиция работала в костеле в 1953 году. Это год смерти Сталина, и ее деятельность связывают именно с этим событием. Якобы группа ученых – и московских, и белорусских должны были посмотреть радзивилловский способ мумификации, чтобы использовать свои наработки в последующем бальзамировании тела вождя народа. Комиссия работала под грифом большой секретности. И насколько я знаю, результаты работы до сих пор не обнародованы.

И сегодня крипта – предмет изучения не только белорусских исследователей. Так какие тайны сейчас пытаются разгадать ученые? Андрей Блинец:

В 21 веке, в 2016 году белорусско-литовские исследователи несколько раз уже спускались в крипту – вскрывали отдельные саркофаги. Для чего это нужно? Во-первых, за много-много лет нет ясности насчет того, кто похоронен в крипте. 38 захоронений не атрибутированы. То есть мы не знаем, кто там лежит. Это больше половины.

Как выявили исследователи – атрибутация некоторых захоронений оказалось неверной. Многое, о чем рассказывали экскурсоводы на редких экскурсиях оказалось неправдой. Как например, тот факт, что у саркофага Сиротки находятся останки его верного слуги Скарульского, наука опровергла! Андрей Блинец:

Вскрывали это саркофаг. Выяснилось, что в этом саркофаге останки Винцента Иеронима Радзивилла. То есть знакомого Пане Коханку, который скончался в 1787 году в возрасте 27 лет. То есть ничего общего со Скарульским.

Пётр Шарко, ксендз:

Радзивиллы делали часто так, что саркофаг рассыпался, и, возможно не было времени, возможности. И они в соседний саркофаг хоронили останки, кто рядом лежал. Но в это ничего плохого также не видно – родня. Думаю, они там не поссорились, вместе лежа. Поэтому сколько здесь конкретно захоронений, тяжело сказать. Может, когда все саркофаги будут реставрироваться, откроют, и будет видно, что там внутри, тогда все эти догадки и цифры сойдутся.

Сейчас важно не только установить, кто же захоронен в крипте. Ученым предстоит разгадать еще одну загадку. Математическую! Войны, запустение и даже подтопления оставили свой отпечаток на захоронениях. Разбежка с цифрами 1937 года – серьезная. Тогда речь шла про 102 саркофага. Сейчас их в крипте 70. Куда исчезли остальные? Или все-таки есть второй, доселе неизвестный уровень радзивиловской крипты?